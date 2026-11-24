Ngày Văn hóa Việt Nam: Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị
Hành khách được miễn tiền vé trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn-Cầu Giấy trong ngày thứ Ba (24/11/2026).
Trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá.
Hành khách được miễn tiền vé trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn-Cầu Giấy trong ngày thứ Ba (24/11/2026)./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ngay-van-hoa-viet-nam-ha-noi-mien-phi-ve-xe-buyt-va-duong-sat-do-thi-post1150231.vnp