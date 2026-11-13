Donnarumma mắc sai lầm thứ 38

Sai lầm tai hại của Donnarumma.

Trên sân San Siro, thủ môn Man City mắc lỗi nghiêm trọng khi thực hiện đường chuyền sệt sang phần sân đối diện. Cú đá thiếu chính xác vô tình đưa bóng thẳng đến vị trí Michael Olise. Ngôi sao Bayern Munich lập tức tận dụng cơ hội, vượt qua Alessandro Bastoni trước khi dứt điểm tung lưới Italy ở phút thứ 10.

Theo thống kê của Opta, đây là lần thứ 38 trong sự nghiệp Donnarumma mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua cho đội nhà. Trong số đó, 7 sai lầm xảy ra khi anh khoác áo đội tuyển Italy, còn 31 lần xuất hiện ở cấp CLB.

Màn trình diễn lập tức khiến người hâm mộ Man City phản ứng dữ dội. Một CĐV viết: "Anh ta xuống phong độ quá nhiều. Hãy loại khỏi đội bóng ngay lập tức".

Người khác nhận xét Donnarumma trở thành mối nguy hiểm cho cả Man City lẫn tuyển Italy.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng đội chủ sân Etihad khó vô địch Premier League nếu tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn người Italy.

Donnarumma còn khiến người hâm mộ Italy lo lắng ở phút 17, khi Bradley Barcola đột phá vào vùng cấm. Thủ thành 27 tuổi cản phá được cú sút ở góc hẹp nhưng lại bắt bóng không chắc chắn, buộc các hậu vệ phải giải nguy.

Thời gian gần đây, Donnarumma liên tục mắc sai lầm. Đầu tháng này, anh bị chỉ trích vì góp phần khiến Man City nhận bàn thua thứ hai trong chiến thắng 3-2 trước RB Leipzig tại Champions League.

Phong độ không tốt của cựu thủ thành PSG góp phần khiến Man City thất thế trong cuộc đua vô địch Premier League. Hiện "The Citizens" đứng thứ 3, kém Arsenal 6 điểm sau 10 vòng đấu.