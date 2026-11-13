Zidane nhận thất bại đầu tiên cùng tuyển Pháp

Dù khởi đầu đầy hứa hẹn và kiểm soát bóng tốt, Les Bleus lại bộc lộ nhiều hạn chế trong phòng ngự, đặc biệt ở hiệp hai, khiến họ đánh mất lợi thế và rơi xuống vị trí thứ hai bảng A1 UEFA Nations League.

Đội tuyển Pháp khởi đầu thuận lợi khi Michael Olise ghi bàn mở tỷ số, giúp đội khách sớm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết UEFA Nations League. Tuy nhiên, Ý nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ hòa của Francesco Pio Esposito, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Sau hiệp một tương đối cân bằng về tỷ số nhưng Pháp chiếm ưu thế trong kiểm soát bóng, thế trận thay đổi đáng kể sau giờ nghỉ. Italy chơi chủ động hơn, khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối thủ để liên tục gây sức ép.

Davide Frattesi đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Sau đó, Francesco Pio Esposito hoàn tất cú đúp trên chấm 11 m, ấn định chiến thắng 3-1 cho Ý.

Zidane nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Pháp. Ảnh: FRANCK FIFE / AFP/Getty Images

Dù kiểm soát bóng tới 60% và tung ra 18 cú sút, Pháp vẫn không thể tránh khỏi thất bại. Đội bóng của Zidane thậm chí có hai lần đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang, nhưng sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm cùng những sai sót phòng ngự đã khiến họ phải trả giá.

Đây là thất bại đầu tiên của Zidane trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, đồng thời là bài kiểm tra đáng chú ý đối với nhà cầm quân này. Sau trận đấu, ông thừa nhận không hài lòng với cách đội bóng phòng ngự, đặc biệt trong hiệp hai.

"Chúng tôi khởi đầu tốt và kiểm soát bóng tốt, nhưng sang hiệp hai, chúng tôi gặp khó khăn, đặc biệt là ở khâu phòng ngự", Zidane chia sẻ trong cuộc họp báo.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ có thiếu bản lĩnh trong trận đấu hay không, chiến lược gia người Pháp phủ nhận. Ông cho rằng đội bóng vẫn thể hiện được sự chủ động, nhưng đã không duy trì được điều đó sau khi bị đối thủ dẫn trước.

Nhà cầm quân này cũng khẳng định ông không quá thất vọng với khả năng tấn công của đội tuyển Pháp, bởi các học trò vẫn tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Theo Zidane, điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân khiến đội bóng không thể duy trì phong độ khi không có bóng.

Thất bại trước Ý khiến Pháp tụt xuống vị trí thứ hai bảng A1 do kém đối thủ về thành tích đối đầu. Ở lượt trận cuối vào Chủ nhật, thầy trò Zidane sẽ trở về sân nhà tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ, đội chưa giành được điểm nào. Trong khi đó, Ý sẽ làm khách trước Bỉ, đội đang đứng thứ ba và chỉ kém Pháp một điểm.

Dù phải nhận thất bại đầu tiên dưới thời Zidane, tuyển Pháp vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí trước khi vòng bảng khép lại. Tuy nhiên, những vấn đề trong hệ thống phòng ngự chắc chắn sẽ là điều mà cựu danh thủ này cần sớm giải quyết nếu muốn đưa đội bóng tiến xa tại giải đấu.