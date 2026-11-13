Bóng ném Việt Nam vô địch 4/4 nội dung tại Giải Đông Nam Á 2026
Khép lại 10 ngày thi đấu Giải vô địch Bóng ném Đông Nam Á 2026 tại Thái Lan, các đội tuyển bóng ném giành trọn 4 HCV ở cả 4 nội dung dành cho nam, nữ trong nhà và nam. nữ bãi biển. Đây là lần đầu tiên Bóng ném Việt Nam vô địch tuyệt đối ở cả 4 nội dung tại một giải đấu khu vực.
Cụ thể, ở nội dung Bóng ném bãi biển nữ có sự góp mặt của 3 đội tuyển Việt Nam, Philippines và chủ nhà Thái Lan (thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt), tại trận đấu chung kết, các cô gái Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi vượt qua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 24-12 để bảo vệ thành công chức vô địch. Tại nội dung Bóng ném bãi biển nam, các chàng trai Việt Nam cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt vượt qua Thái Lan và Philippines, hoàn tất giải đấu với thành tích toàn thắng.
Trước đó, ở 2 nội dung bóng ném trong nhà, các đội tuyển nam và nữ Việt Nam cũng lần lượt giành chức vô địch.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bong-nem-viet-nam-vo-dich-4-4-noi-dung-tai-giai-dong-nam-a-2026-post360922.html