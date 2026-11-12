Hạ Long đón sóng team building - đầu tư trải nghiệm, gắn kết đội ngũ

Cảnh quan đặc trưng, khả năng kết nối thuận tiện từ Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh thành phía Bắc cùng hệ thống dịch vụ ngày càng đa dạng tạo lợi thế lớn cho Hạ Long trong việc thu hút doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm tổ chức team building.

Mở rộng sức hút với chương trình team building

Trước đây, Hạ Long thường được biết đến với cảnh quan di sản. Hiện tại đây dần trở thành lựa chọn yêu thích cho hoạt động team building doanh nghiệp nhờ thuận lợi về di chuyển, hệ thống lưu trú, ẩm thực và hoạt động vui chơi giải trí đa dạng.

Hạ Long ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm địa điểm team building.

Sức hút của Hạ Long được thể hiện qua con số tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 4,21 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 7,3 triệu lượt khách lưu trú; riêng vịnh Hạ Long đón gần 2,4 triệu lượt khách. Trong dòng khách này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn Hạ Long cho chương trình team building, kết hợp hoạt động gắn kết tập thể với nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Khác với chương trình team building chỉ tập trung vào trò chơi, Hạ Long cho phép doanh nghiệp xây dựng hành trình đa dạng hơn: Hoạt động bên biển, nghỉ dưỡng, khám phá điểm đến, giao lưu và gala dinner... Đây cũng là lợi thế giúp Hạ Long trở thành điểm đến hấp dẫn với doanh nghiệp muốn tạo ra trải nghiệm ấn tượng thay vì chỉ đơn thuần tổ chức hoạt động tập thể.

Tuần Châu Resort Hạ Long - điểm đến gói trọn hành trình doanh nghiệp

"Với đoàn khoảng 300 nhân sự, chúng tôi không muốn chuyến đi thường niên chỉ đơn thuần là kỳ nghỉ sau một năm làm việc. Điều quan trọng là tạo không gian để mọi người thực sự tương tác, cùng tham gia hoạt động và có thêm trải nghiệm chung. Vì vậy, ngay từ khi lên kế hoạch, chúng tôi đã tìm điểm đến có thể kết hợp được team building, nghỉ dưỡng và gala dinner trong cùng một hành trình", chị Minh Anh, trưởng phòng nhân sự một doanh nghiệp tại Hà Nội, chia sẻ.

Tuần Châu Resort Hạ Long có thể kết nối nhiều hoạt động trong cùng điểm đến.

Tại Tuần Châu Resort Hạ Long, không gian team building rộng cùng bãi biển riêng tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức nhiều dạng trò chơi, từ kéo co, nhảy bao bố, lăn bóng khổng lồ đến đua thuyền hơi… Sự đa dạng về địa hình và mặt bằng giúp hoạt động có thể được bố trí linh hoạt, tạo nhịp điệu sôi nổi cho chương trình và tăng tính tương tác giữa thành viên.

Với chương trình quy mô lớn, đảo Kim Cương có sức chứa lên tới 1.000 khách, từng được lựa chọn để tổ chức hội chợ, chương trình ca nhạc và đón tiếp nhiều đoàn khách. Không gian rộng, linh hoạt tại đây cũng phù hợp để triển khai hoạt động tập thể và sự kiện đông người.

Điểm thuận lợi của Tuần Châu Resort Hạ Long là không gian và tiện ích có thể được kết nối linh hoạt trong cùng một chương trình. Sau những giờ team building bên biển với trò chơi vận động, thử thách đồng đội, doanh nghiệp có thể tiếp tục nghỉ ngơi, giao lưu hoặc tham gia hoạt động tương tác nhẹ nhàng trong khuôn viên resort. Thực tế, nhiều doanh nghiệp như Everon, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh… đã lựa chọn Tuần Châu Resort Hạ Long cho chương trình team building, nghỉ dưỡng và gala dinner, tận dụng hệ thống không gian đa dạng để kết nối hoạt động trong cùng hành trình.

Sau hoạt động sôi nổi ngoài trời, hành trình có thể tiếp nối tại nhà hàng The Heaven với sức chứa khoảng 400 khách, phù hợp tổ chức gala dinner cho đoàn doanh nghiệp quy mô lớn. Đây là không gian để thành viên cùng dùng bữa, giao lưu, vinh danh và nhìn lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Đằng sau một chương trình quy mô vài trăm người là bài toán vận hành không nhỏ: Lựa chọn mặt bằng, phân bổ thời gian, sắp xếp hoạt động, phối hợp hạng mục và xử lý thay đổi phát sinh. Vì vậy, khả năng đồng hành của đội ngũ tại điểm đến cũng là phần quan trọng trong trải nghiệm team building.

Tại Tuần Châu Resort Hạ Long, nhân viên hỗ trợ và tư vấn luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chương trình team building, bao gồm lựa chọn không gian phù hợp với quy mô đoàn, phối hợp hoạt động trong hành trình. Sự đồng hành này giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tổ chức và có thể điều chỉnh chương trình theo mục tiêu riêng.

Không gian và tiện ích Tuần Châu Resort Hạ Long có thể được kết nối linh hoạt trong một chương trình.

Từ bãi biển riêng cho hoạt động team building, đảo Kim Cương cho sự kiện quy mô lớn đến The Heaven cho đêm gala, Tuần Châu Resort Hạ Long có thể kết nối nhiều hoạt động trong cùng một điểm đến. Đây cũng là xu hướng của team building hiện nay: Doanh nghiệp không chỉ tìm một nơi để tổ chức, mà tìm không gian đủ linh hoạt để tạo nên trải nghiệm chung cho cả tập thể.

Độc giả xem thông tin và dịch vụ team building tại đây Địa chỉ: Đảo Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Quảng Ninh ‎Điện thoại: 0366604585 | Email: ota@tuanchauresort.com.vn