Carrick mất việc vì bị INEOS từ chối mua 4 ngôi sao?

Carrick không được sự hậu thuẫn của ban lãnh đạo. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo kỳ cựu Henry Winter, Carrick muốn MU đưa Elliot Anderson, Lewis Hall, Morgan Rogers và Mateus Fernandes về Old Trafford trong mùa hè qua. Tuy nhiên, những đề xuất này cuối cùng không được giới chủ đội bóng phê duyệt.

Đây có thể xem là một trong những nguyên nhân khiến chiến lược gia người Anh gặp khó khăn trong việc xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh. MU đã bổ sung Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos trước mùa giải, nhưng những sự tăng cường này dường như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Carrick.

Thực tế trên sân càng khiến quyết định của INEOS bị đặt dấu hỏi. MU hiện rơi xuống nhóm xuống hạng, chỉ giành được 8 điểm sau 10 vòng đấu. Dù vừa có màn ngược dòng để hòa Aston Villa 4-4 sau khi bị dẫn trước 0-2, kết quả này vẫn không đủ cứu vãn tình hình. Carrick đã bị sa thải sau khởi đầu thảm họa.

Carrick từng muốn có Rogers. Ảnh: Reuters.

Trong số bốn mục tiêu bị bỏ qua, Rogers và Anderson đang là những trường hợp khiến MU tiếc nuối. Cả hai đều gây ấn tượng sau khi lần lượt gia nhập Chelsea và Manchester City. Đặc biệt, Rogers đã chứng minh giá trị bằng những màn trình diễn nổi bật, trong đó có bàn thắng solo vào lưới chính MU trong chiến thắng 2-0 của Chelsea.

Chelsea từng phải bỏ ra 117 triệu bảng để sở hữu Rogers, mức phí khiến nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên, những đóng góp tức thì của tiền vệ người Anh đang khiến khoản đầu tư này trở nên thuyết phục hơn.

Dù vậy, vị trí mà MU thực sự cần bổ sung nhất có lẽ là hậu vệ trái Lewis Hall. Đây là khu vực đội bóng liên tục gặp vấn đề, đặc biệt khi Diogo Dalot thường xuyên phải thi đấu trái sở trường và chưa mang lại sự an tâm.

Hall lại sở hữu những phẩm chất phù hợp với bóng đá hiện đại. Theo thống kê từ FotMob, hậu vệ Newcastle thực hiện trung bình 1,30 pha rê bóng thành công mỗi 90 phút, tốt hơn 94% hậu vệ trái tại Premier League. Khả năng phòng ngự của anh cũng rất đáng chú ý với 8,81 tình huống đóng góp phòng ngự mỗi 90 phút, nằm trong nhóm 15% cầu thủ hàng đầu ở vị trí này.

Việc thuyết phục Newcastle nhả người vốn không dễ dàng. Tuy nhiên, MU thậm chí không thể mang về một hậu vệ trái mới trong mùa hè. Giờ đây, khi Carrick đã mất ghế, những quyết định chuyển nhượng bị bỏ lỡ đang trở thành vấn đề lớn mà INEOS phải đối mặt.

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