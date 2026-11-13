Thủ môn Việt kiều chính thức trở thành công dân Việt Nam

Caruso Minh Khang

Xúc động trong ngày đặc biệt, thủ môn thuộc biên chế Thể Công Viettel Caruso Minh Khang bày tỏ: “Việt Nam luôn hiện diện trong tôi một cách đặc biệt. Đó là nguồn cội, là gia đình, là ngôn ngữ, văn hóa và những giá trị qua nhiều thế hệ. Dù trưởng thành ở đâu, tôi chưa bao giờ quên nguồn cội Việt Nam của mình”.

Khép lại cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp, thủ môn Việt kiều không quên CLB đã tạo điều kiện cho mình có quốc tịch Việt Nam: “Với tôi, quốc tịch không đơn thuần là một tờ giấy công nhận. Đó là pháp lý nhưng cũng là trách nhiệm, gắn bó với những giá trị tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn được sống và cống hiến cho đội bóng Thể Công - Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung”.