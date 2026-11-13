Tuyển bóng bàn Việt Nam giành HCV Đông Nam Á

Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam.

Ở trận đấu mở màn, Đinh Anh Hoàn đã vượt qua Choong Javen với tỷ số 3-2.Trận hai, Nguyễn Anh Tú thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Wong Qi Shen, giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.Ở trận ba, Lê Đình Đức dù nỗ lực nhưng vẫn thua Lee Hong An với tỷ số 2-3, rút ngắn cách biệt cho Malaysia.

Trận bốn, Đinh Anh Hoàng thể hiện phong độ và bản lĩnh thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng 3-1 trước Wong Qi Shen, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho tuyển bóng bàn Việt Nam, qua đó giành HCV quý giá.

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Kuala Lumpur, Malaysia.Đội tuyển bóng bàn Việt Nam dự giải với 10 VĐV, 2 HLV, thi đấu đầy đủ các nội dung đơn, đôi, hỗn hợp.