Lan tỏa phong trào bóng đá từ cơ sở

Đội tuyển bóng đá xã Phù Yên xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá nam thanh niên 7 người tỉnh Sơn La năm 2026.

Hơn 10 năm gắn bó với bóng đá phong trào, sau mỗi ngày làm việc, anh Cầm Văn Hải, xã Phù Yên lại cùng những người bạn chung niềm đam mê có mặt tại sân cỏ nhân tạo Hải Anh để tập luyện. Anh Hải chia sẻ: Sau một thời gian tập luyện, tôi cảm nhận rõ những lợi ích mà bóng đá mang lại. Sức khỏe dẻo dai hơn, cơ thể nhanh nhẹn, tinh thần cũng thoải mái, giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc. Đặc biệt, được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè có cùng đam mê giúp tôi có thêm động lực duy trì tập luyện.

Từ những buổi tập luyện thường xuyên, các đội bóng phong trào từng bước nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đội tuyển bóng đá xã Phù Yên đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá nam thanh niên 7 người tỉnh Sơn La năm 2026. Thành tích này tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển phong trào bóng đá.

Ở xã Tà Xùa, bóng đá thu hút đông đảo người dân tham gia. Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Đến nay, xã có 13 sân bóng đá tại các bản, với 13 đội bóng thường xuyên tập luyện, thi đấu giao hữu. Các hoạt động thi đấu bóng đá được duy trì tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, Lễ hội Mây Tà Xùa, Lễ hội vui Tết độc lập và Đại hội TDTT xã lần thứ nhất, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trận thi đấu tại Giải Bóng đá nữ Vô địch U16 quốc gia năm 2026 do tỉnh Sơn La đăng cai.

Từ cơ sở, phong trào bóng đá từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 1 Liên đoàn Bóng đá với 22 câu lạc bộ thành viên, hơn 1.500 hội viên tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Phong trào bóng đá nữ cũng được quan tâm, với các đội bóng trẻ từ U13 đến U16 và 11 CLB bóng đá nữ tại các xã, phường, thu hút 260 VĐV tham gia. Cùng với sự phát triển của phong trào, hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất thể thao từng bước được đầu tư, hoàn thiện. Toàn tỉnh có 37 nhà thi đấu, 609 sân luyện tập và thi đấu thể thao ngoài trời, trong đó có 85 sân bóng đá, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và duy trì hoạt động thể thao thường xuyên.

Hằng năm, Liên đoàn Bóng đá Sơn La duy trì tổ chức Giải Bóng đá vô địch các CLB tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, hàng trăm giải bóng đá thanh niên, giải Futsal và các giải đấu phong trào được tổ chức tại cơ sở. Với nhiều điều kiện thuận lợi, Sơn La còn được lựa chọn đăng cai nhiều giải đấu cấp quốc gia, gần đây nhất là Giải Bóng đá nữ Vô địch U16 quốc gia năm 2026. Qua các giải đấu, các đội bóng có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tạo sức hút và khích lệ người dân tham gia tập luyện. Các giải đấu tạo cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên, khích lệ phong trào tập luyện trong nhân dân.

Ông Đỗ Thế Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, thông tin: Để các giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ trong và ngoài tỉnh, Ban tổ chức đã phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La cùng các đơn vị truyền thông tổ chức truyền hình trực tiếp, livestream trên các nền tảng số, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Những pha bóng ấn tượng, bàn thắng đẹp được biên tập thành các video highlight, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi, chia sẻ, qua đó lan tỏa tình yêu bóng đá.

Phong trào bóng đá nữ tỉnh Sơn La được quan tâm phát triển với các đội bóng trẻ từ U13 đến U16.

Theo Đề án phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 29,5%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình thể thao” đạt 25%. Để hiện thực hóa mục tiêu, việc duy trì và mở rộng các hoạt động thể thao tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, bóng đá là môn thể thao có sức thu hút rộng rãi, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể thao, khuyến khích doanh nghiệp đồng hành, tài trợ tổ chức các giải bóng đá; mở rộng sân chơi tại cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB. Qua đó, đưa phong trào bóng đá ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.