Tình trạng của Grealish sau khi tiệc tùng hai đêm liên tiếp

Thông điệp của Grealish sau án kỷ luật.

Grealish bị Moyes kỷ luật vào tháng trước sau khi có hai đêm liên tiếp tiệc tùng, uống rượu tại một quán karaoke và một quán rượu. Theo The Sun, đây là nguyên nhân khiến chiến lược gia người Scotland quyết định gạch tên tiền vệ 31 tuổi khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Grealish vắng mặt trong hai trận gặp Newcastle, bao gồm cả cuộc đối đầu tại Premier League và League Cup, trước khi tiếp tục bị loại khỏi đội hình ở trận đấu với Coventry. Tổng cộng, cầu thủ thuộc biên chế Man City phải trải qua ba trận đấu bị gạch tên.

Sau khi trở lại tập luyện vào tuần trước, Grealish được trao cơ hội góp mặt trong trận giao hữu kín với Derby tại sân Hill Dickinson. Everton giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Christian Norgaard, Charly Alcaraz và tài năng 16 tuổi Jonathan Nsangou.

Thời lượng thi đấu của Grealish chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của tiền vệ này trong bức ảnh chụp tại đường hầm sân vận động. Sau trận, Grealish đăng thông điệp trên mạng xã hội để bày tỏ niềm vui khi được trở lại sân cỏ, đồng thời thừa nhận trách nhiệm về mình.

"Tôi rất vui khi được trở lại thi đấu cùng các đồng đội sau vài ngày tập luyện tích cực. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và mọi người tại CLB vì không thể hỗ trợ đội bóng trong những tuần vừa qua. Tôi yêu việc được chơi bóng cho Everton và nóng lòng trở lại thi đấu trước sự cổ vũ của các bạn trong màu áo đội bóng. Hẹn sớm gặp lại", Grealish chia sẻ.

Trong thời gian thiếu vắng tiền vệ người Anh, Everton vẫn đạt kết quả tích cực khi toàn thắng cả ba trận. Hai chiến thắng tại Premier League giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ sáu, trong khi thắng lợi trước Newcastle đưa họ vào tứ kết League Cup.

Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn, sau khi thi đấu cho đội bóng này ở mùa trước. Tiền vệ 31 tuổi có sáu lần ra sân tại Premier League nhưng chưa ghi bàn hay kiến tạo.