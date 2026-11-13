Chưởng môn Trung Quốc 68 tuổi dùng 3 thế võ đánh bại 4 thanh niên

Video về chưởng môn Tiêu Dao Môn Đoạn Hoành Vĩ

Tiêu Dao phái là một môn phái hư cấu trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của nhà Kim Dung. Các môn võ công của phái Tiêu Dao trong tiểu thuyết như Bắc Minh Thần Công, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Lăng Ba Vi Bộ đều là tuyệt học võ lâm. Theo trang Chinanews và Nhân Dân Nhật Báo, ngoài đời thực cũng có một môn phái tên là Tiêu Dao môn, truyền thừa đến nay đã gần 400 năm, nằm ngay tại tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc và là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh.

Phái Tiêu Dao ngoài đời thật có lịch sử 400 năm

Tiêu Dao phái là một môn phái hư cấu trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Các môn võ công của đệ tử dưới trướng như Bắc Minh Thần Công, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Lăng Ba Vi Bộ đều là tuyệt học võ lâm.

Theo trang Chinanews và Nhân Dân Nhật Báo, ngoài đời thực cũng có một môn phái tên là Tiêu Dao môn, truyền thừa đến nay đã gần 400 năm, nằm ngay tại tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc và là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh.

Đoạn Hoành Vĩ là chưởng môn Tiêu Dao Môn

Đoạn Hoành Vĩ, sinh năm 1944, là chưởng môn đời thứ 12 của võ công Tiêu Dao môn Liêu Dương ở Liêu Minh. Đoạn Hành Vĩ nói về môn phái của mình và phái Tiêu Dao trong tiểu thuyết của Kim Dung: “Tiêu Dao phái chẳng có chút quan hệ gì với Tiêu Dao môn của chúng tôi cả”.

Sư phụ Đoạn xua tay liên tục và cho biết ông cũng rất thích đọc tiểu thuyết Kim Dung. “Trước khi viết bộ tiểu thuyết này, Kim Dung đã đặc biệt đến chùa Thiếu Lâm tra cứu gia phả võ lâm và nhìn thấy những ghi chép liên quan đến Tiêu Dao thần công. Thực ra trong giới võ lâm, người biết đến Tiêu Dao môn của chúng tôi rất ít”.

Khi sư phụ Đoạn biểu diễn chiêu thức trước mắt phóng viên của tờ Liêu Thẩm Vãn Báo, thân pháp của ông vô cùng linh hoạt, vung chưởng tạo ra tiếng gió rít. Công phu cước pháp của ông rất lợi hại; khi lấy phóng viên làm đối tượng thị phạm chiêu thức, phóng viên cảm thấy khi chạm vào chân ông giống như đụng phải một khối thép.

Theo tờ Nhân Dân Nhật Báo, người sáng lập Tiêu Dao môn là Nhậm Tiêu Dao đã đi khắp nơi bái phỏng các bậc tiền bối võ lâm, chắt lọc tinh hoa của nhiều nhà, dày công nghiên cứu sáng tạo ra một bộ võ công mới, lấy tên mình đặt thành Tiêu Dao công, và chính thức sáng lập Tiêu Dao môn vào năm Vạn Lịch thứ 40 đời Minh (năm 1612).

Tiêu Dao là môn phái nổi tiếng trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung

Võ công Tiêu Dao môn từ Giang Tây lần lượt truyền qua Sơn Tây, Hà Nam, đến thời Hàm Phong nhà Thanh thì truyền đến tay Đậu Trung Khuê ở Sơn Đông (là Chưởng môn đời thứ 11 của Tiêu Dao môn). Năm 1943, ông đưa cả gia đình chạy nạn đến Lục Diêu Địa, thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, sau đó truyền lại võ công Tiêu Dao môn cho người con trai thứ tư là Đậu Trường Lượng (Chưởng môn đời thứ 12 của Tiêu Dao môn).

Đậu Trường Lượng sinh năm 1944, vừa mới sinh ra đã được cho làm con nuôi của Đoạn Bảo Lâm - sư đệ của Đậu Trung Khuê, từ đó đổi tên thành Đoạn Hoành Vĩ. Ông bắt đầu tu luyện võ công Tiêu Dao môn từ năm 4 tuổi, đến năm 36 tuổi thì kế nhiệm ngôi vị Chưởng môn đời thứ 12. “Cái gọi là ‘môn’ bao gồm cả nội công và ngoại công, còn ‘phái’ chính là sự phân nhánh của môn”, sư phụ Đoạn tự hào nói. Phóng viên liền lấy Thiếu Lâm, Võ Đang ra làm ví dụ để hỏi xem ông nhìn nhận thế nào về môn phái ít người biết đến của mình. Ông đáp: “Một giây tôi có thể đánh ra 3 chiêu, một phút có thể xuất 200 chiêu, tốc độ nhanh hơn cả quyền pháp Thiếu Lâm.”

Đoạn Hoành Vĩ tu luyện võ công Tiêu Dao Môn từ năm 4 tuổi

Ông cho biết, sở dĩ mọi người không biết đến Tiêu Dao môn là do môn phái có quy định vô cùng nghiêm ngặt: truyền nội không truyền ngoại, truyền con trai không truyền con rể, cộng thêm việc không có tài liệu văn tự lưu truyền, về cơ bản thuộc dạng bí truyền, nên võ công Tiêu Dao môn đến nay vẫn là nhất mạch đơn truyền, không có chi nhánh nào khác. Suốt 400 năm qua đều như vậy. Mãi đến thế hệ của ông, vào năm 1990 mới phá bỏ môn quy để thu nhận đệ tử truyền nghề.

Võ công Tiêu Dao môn rốt cuộc là gì? Ông chia sẻ, võ công Tiêu Dao môn có bề dày văn hóa sâu sắc; bất kể là nội công, ngoại công hay binh khí công đều tuân theo một linh hồn cốt lõi, đó là: “Vô câu vô thúc, vô vi vô hình, vô cực vô hạn, vô tham vô yếm, hữu đức hữu nghệ, hữu lý hữu cứ, hữu công hữu pháp, hữu chiêu hữu thức, nội ngoại kiêm tu, tụ tán như ý, hữu hình hóa vô hình, vô hình đạt chí trăn” (Tạm dịch: Không ràng buộc gò bó, vô vi vô hình, vô cực vô hạn, không tham lam chán ghét, có đức có tài, có lý có cứ, có công lực có phương pháp, có chiêu có thức, trong ngoài cùng tu luyện, tụ tán tùy ý, hữu hình hóa vô hình, vô hình đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất).

Chưởng môn Tiêu Dao 68 tuổi dùng 3 chiêu hạ gục 4 thanh niên

Tiêu Dao môn là một môn võ thuật truyền thống được tu luyện một cách có hệ thống từ các góc độ tu thân dưỡng sinh, tu dưỡng võ đức, công thủ thực chiến và kết hợp võ y; chiêu pháp của môn phái này nhanh, lạ, biến hóa khôn lường và vô cùng dũng mãnh, sắc bén. Võ công Tiêu Dao môn chia làm nội công, ngoại công và binh khí công. Nội công chủ yếu là tâm pháp, chia thành “Tiêu Dao Phú” và “Tiêu Dao Cẩm”, dùng để tu thân dưỡng tính. Ngoại công chia thành Tiêu Dao chưởng (Tiêu Dao quyền) và Tiêu Dao võ kỹ đạo.

Đậu Trung Khuê là Chưởng môn đời thứ 11 của Tiêu Dao môn, cũng chính là cha ruột của Đoạn Hoành Vĩ. Sư phụ Đoạn hồi tưởng lại, mẹ ông sinh đôi nên đã đem ông cho Đoạn Bảo Lâm - người không có con cái - làm con nuôi và đổi tên thành Đoạn Hoành Vĩ.

Võ công Tiêu Dao môn chia làm nội công, ngoại công và binh khí công

Từ năm 4 tuổi, ông lần lượt học võ công Tiêu Dao môn từ cả cha ruột lẫn cha nuôi. “Cha tôi là thợ mộc, trong nhà có 4 anh em nhưng chỉ có mình tôi đam mê tập võ, những người khác đều không muốn học”, sư phụ Đoạn kể. “Năm 36 tuổi tôi mới nhận được ấn chưởng môn, nhưng thực ra năm 11 tuổi cha đã cho tôi hành đại lễ tam bái cửu khấu (lễ bái nhận chức chưởng môn), chính thức công nhận tôi là Chưởng môn đời thứ 12 của Tiêu Dao môn.”

Ấn chưởng môn là một khối đá hoa cương hình vuông cao khoảng 5 cm, bên trên có khắc một đoạn văn tự; theo môn quy, sư phụ Đoạn nói ông không thể tiết lộ nội dung này.

Thời gian đầu khi sư phụ Đoạn mở võ quán, thường xuyên có những người luyện võ tìm đến “đá quán” (phá quán/thách đấu). Có lần ông đang ngồi uống trà trong sân thì hai đệ tử đến từ một môn phái lớn xông vào, đi thẳng vào vấn đề: “Tiêu Dao môn? Chưa từng nghe qua, xin được chỉ giáo!” Nói dứt lời liền tung một chưởng đánh thẳng vào mặt sư phụ Đoạn. Về sau, tất cả những người bại dưới tay sư phụ Đoạn đều trở thành bạn tốt của ông.

Đoạn Hoành Vĩ làm chưởng môn từ năm 36 tuổi

Do vóc dáng thấp nhỏ lại sống kín tiếng, rất ít người xếp sư phụ Đoạn vào hàng ngũ cao thủ võ lâm. Năm 1991, ông đến Sơn Đông tham dự đại hội võ lâm. Vừa mới tìm được chỗ trọ và đang tìm giường ngủ thì một gã đàn ông Sơn Đông cao lớn 1,85 mét chuyên luyện Thông Tý quyền đứng sau lưng hỏi: “Ông thuộc môn phái nào?”. Sư phụ Đoạn đáp: “Tiêu Dao môn.” Lời vừa dứt, gã to con liền tung một cú đấm lao tới, nhưng đã bị những cú đấm tốc độ 3 chiêu một giây của sư phụ Đoạn hóa giải; chỉ với một chiêu “Phong bãi hà diệp” (Gió lay lá sen), gã to con bị đẩy ngã nhào lên chiếc giường cách đó hai mét.

Năm 1999, một người bạn mời ông sang Nam Tư truyền dạy võ công. Tại một võ quán ở Belgrade, một võ sư địa phương đã luyện Taekwondo hơn 20 năm tỏ ra khinh thường ngoại hình của sư phụ Đoạn, nhất quyết đòi giao đấu. Dựa vào chiều cao 1,9 mét cùng nắm đấm to gấp đôi nắm đấm của sư phụ Đoạn, võ sư này vung cú đấm rít gió lao tới. Sư phụ Đoạn liền tung một chiêu “Triều dũng thôi đê” (Sóng triều xô đê), đánh văng đối thủ ra xa 4 mét. Võ sư này ngã xuống đất và nhất quyết đòi bái sư học võ công của ông.

Môn phái Tiêu Dao Môn ít được biết tới

Năm 68 tuổi, sư phụ Đoạn vẫn giữ tính cách thích bênh vực kẻ yếu. Một lần trên tuyến xe buýt số 24 ở Liêu Dương, ông thấy 4 gã thanh niên cao to vạm vỡ khoảng mười tám, đôi mươi đứng phía sau một cô gái và dùng tay trêu ghẹo, nghịch bím tóc của cô. Rất nhiều thanh niên trên xe đều không dám lên tiếng can thiệp, ông liền đứng ra cảnh cáo đám thanh niên tránh xa cô gái ra.

Thấy ông lo chuyện bao đồng, 4 gã thanh niên liền bắt ông xuống xe để “solo” (đấu tay đôi). Sau đó cả bốn tên cùng xông lên một lúc; sư phụ Đoạn muốn dạy cho chúng một bài học nhưng lại sợ làm bọn trẻ bị thương nặng, nên chỉ dùng đúng 3 chiêu đã hạ gục cả 4 người.

Tại Đại hội Võ lâm dân gian Liêu Thẩm lần thứ nhất năm 2014, Đoạn Hoành Vĩ cho biết môn phái có lịch sử khoảng 400 năm, duy trì quy định chỉ truyền cho người trong nhà và con trai, khiến việc kế thừa gặp trở ngại. Do con cái không mặn mà học võ, ông đã phá bỏ môn quy, nhận đệ tử trong và ngoài nước. Đến thời điểm đó, ông có hơn 22 đệ tử chính thức. Chưởng môn Tiêu Dao môn bày tỏ rằng chỉ cần tu dưỡng tốt võ đức, ông sẵn lòng truyền dạy cho các đệ tử Thông Linh Công và Cửu Dương Công, những tuyệt học này sẽ không còn bị giới hạn chỉ truyền riêng cho chưởng môn nữa.