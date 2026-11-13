HLV Jurgen Klopp triệu tập thần đồng 17 tuổi Wael Mohya vào đội tuyển Đức

Jurgen Klopp tạo bất ngờ trong danh sách triệu tập đội tuyển Đức ngày 5/11 khi trao cơ hội cho Wael Mohya, tiền vệ tấn công mới 17 tuổi của Borussia Monchengladbach.

Đây là lần đầu tiên cầu thủ trẻ được gọi lên đội tuyển quốc gia cấp độ cao nhất sau những màn trình diễn đáng chú ý tại Bundesliga.

Mohya trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Monchengladbach và có trận ra mắt Bundesliga vào tháng 12/2025 khi mới 16 tuổi.

Anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của giải đấu. Tính đến đầu tháng 11/2026, cầu thủ này đã có 23 lần ra sân tại Bundesliga và ghi bốn bàn thắng.

Ở tuổi 17, Wael Mohya chính thức được HLV Jurgen Klopp gọi lên tuyển. Ảnh: AP

Đáng chú ý, Mohya từng trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Monchengladbach ra sân tại Bundesliga. Anh cũng nằm trong nhóm những cầu thủ trẻ nhất giải đấu ghi bàn ở hai trận liên tiếp, qua đó thu hút sự quan tâm của ban huấn luyện đội tuyển Đức.

Giải thích về quyết định triệu tập, Klopp cho biết không có nhiều cầu thủ 17 tuổi đang thi đấu thường xuyên tại Bundesliga. Ông đánh giá Mohya có năng lực tốt và muốn trực tiếp quan sát cầu thủ này trong các buổi tập cùng đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân người Đức cũng tiết lộ đã có ba cuộc trò chuyện với Mohya và gia đình cầu thủ. Theo Klopp, việc đưa một tài năng trẻ lên tuyển không đồng nghĩa với lời hứa về cơ hội thi đấu ngay lập tức. Ông cho rằng ban huấn luyện có trách nhiệm quan tâm đến sự phát triển của các cầu thủ, đặc biệt là những người còn rất trẻ.

Dù có tên trong danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận gặp Serbia và Hà Lan, Mohya không được đăng ký thi đấu ở cuộc đối đầu với Serbia ngày 13/11. Theo quy định, mỗi đội chỉ được sử dụng danh sách 23 cầu thủ trong ngày thi đấu.

Wael Mohya (bên phảI) vẫn đang tập luyện cùng tuyển Đức chờ ngày ra sân chính thức. Ảnh: Sport1

Quyết định này khiến một số phương tiện truyền thông đưa tin Mohya bị loại khỏi đội hình. Tuy nhiên, Klopp nhanh chóng bác bỏ cách diễn đạt đó. Ông nhấn mạnh việc Mohya không có tên trong danh sách thi đấu đã được thống nhất từ trước và mục đích chính của lần triệu tập này là giúp cầu thủ trẻ làm quen với đội tuyển.

Sự xuất hiện của Mohya trong đợt tập trung tháng 11 cho thấy Klopp đang quan tâm đến việc phát hiện và phát triển những gương mặt trẻ cho bóng đá Đức. Bên cạnh các trụ cột giàu kinh nghiệm như Joshua Kimmich, Florian Wirtz và Kai Havertz, nhà cầm quân muốn mở rộng cơ hội cho những cầu thủ đang nổi lên tại Bundesliga.

Với Mohya, lần đầu được tập luyện cùng đội tuyển quốc gia là một dấu mốc đáng nhớ, dù anh vẫn phải chờ cơ hội ra mắt chính thức. Ở tuổi 17, tiền vệ Monchengladbach còn nhiều thời gian để chứng minh khả năng và hướng đến vị trí lâu dài trong đội hình tuyển Đức.