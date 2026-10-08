Động thái tinh tế hỗ trợ phát triển du lịch

CSLT là nơi du khách lưu lại, có nhiều trải nghiệm trực tiếp trong mỗi chuyến đi. Người quản lý, nhân viên lễ tân, bảo vệ, các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách, cũng là những người có điều kiện nhận biết sớm nhất các dấu hiệu bất thường.

Trong bối cảnh phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy cơ lợi dụng CSLT để thực hiện các hành vi vi phạm, đặc biệt liên quan tội phạm, ma túy, đòi hỏi người quản lý và nhân viên tại cơ sở phải nâng cao cảnh giác, có khả năng nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường, biết cách phối hợp cơ quan chức năng khi phát sinh tình huống. Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá, đặt phòng và thanh toán trực tuyến phát triển nhanh cũng kéo theo các hình thức giả mạo DN, giả mạo CSLT, lừa đảo đặt phòng; ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của du khách, uy tín DN.

Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện vi phạm không nhằm đặt thêm trách nhiệm nghiệp vụ cho DN, mà giúp CSLT biết những dấu hiệu nào cần lưu ý, tình huống nào cần cảnh giác, khi nào cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng; và thực hiện một cách tinh tế để không ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.

Từ những yêu cầu thực tiễn, chương trình tập huấn được xây dựng theo hướng vừa phổ biến quy định pháp luật, vừa nhận diện nguy cơ và kỹ năng phòng ngừa ngay từ cơ sở. Các CSLT được cập nhật các quy định về kinh doanh; hướng dẫn công tác khai báo, quản lý cư trú; nhận diện những phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu liên quan tội phạm, tệ nạn có thể phát sinh tại CSLT. Các hội nghị cũng dành thời lượng để CSLT trực tiếp trao đổi những tình huống thực tế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; là dịp để DN được giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; đồng thời giúp cơ quan chức năng có thêm thông tin, kịp thời nhận diện những vấn đề mới, tăng cường hiệu quả phối hợp.

Có thể nói, bảo đảm ANTT, an toàn tại các CSLT không chỉ là yêu cầu của công tác quản lý mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch. Trong bối cảnh ngành Du lịch đang chuyển mạnh từ tăng trưởng về số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh; những sự phối hợp như trên là rất cần thiết; để mỗi CSLT an toàn góp phần tạo nên một điểm đến an toàn, tạo niềm tin cho du khách, là nền tảng để thu hút khách, nâng cao giá trị, chất lượng của du lịch.