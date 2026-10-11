Các địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng

9 địa phương phải tăng trưởng trên 15% trong quý IV

Sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 312/NQ-CP trong đó xác định rõ những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, từng lĩnh vực trong giai đoạn “nước rút” cuối năm.

Trọng trách được giao rõ cho các địa phương là tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành quý IV. Trong đó, các cực tăng trưởng, địa phương có quy mô kinh tế lớn được yêu cầu phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, tạo động lực và sức lan tỏa, đóng góp cao hơn cho tăng trưởng cả nước.

Nguồn: Chính phủ. Đồ họa: Phương Anh

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh, chiếm 23,3% tổng GRDP cả nước năm 2025, đạt tăng trưởng 9 tháng 9,06%, cần tăng 13,23% trong quý IV để đạt mục tiêu năm 10,2%. Hà Nội, chiếm 12,4%, tăng trưởng 9 tháng 8,85%, cần tăng 16,55% trong quý IV để đạt mục tiêu năm 11%.

Ở nhóm địa phương đã tăng trưởng hai con số trong 9 tháng, Hải Phòng cần tăng 15,39% trong quý IV để đạt mục tiêu cả năm 13%; Bắc Ninh tăng 14,37% để đạt 12,5%; Quảng Ninh tăng 14,24% để đạt 13%; Phú Thọ tăng 13,5% để đạt 11%. Đà Nẵng có yêu cầu tăng trưởng quý IV 13,61%, hướng tới mục tiêu cả năm từ 11% trở lên.

Một số địa phương phải bứt phá mạnh hơn để thu hẹp khoảng cách với mục tiêu năm. Lạng Sơn, sau 9 tháng tăng 7,52%, cần tăng 18,41% trong quý IV; Vĩnh Long tăng 17,25%; Thanh Hóa tăng 17,1%; Cà Mau tăng 16,7%; Quảng Trị tăng 16,64%; Cần Thơ tăng 16,08%. Nghệ An, với kết quả 9 tháng tăng 9,75%, được đặt yêu cầu quý IV tăng 14,51%, hướng tới mục tiêu năm 10,5 - 11,5%. Tuyên Quang, với mức tăng GRDP 9 tháng đạt 8,04%, cần tăng 15,04% trong quý IV để hoàn thành mục tiêu cả năm 10,17%.

Nghị quyết 312/NQ-CP cũng đặt thời hạn trong tháng 10 để giải quyết tồn tại sau sắp xếp, bảo đảm nhân lực và điều kiện hoạt động cấp xã; rà soát phân cấp, phân quyền và những vướng mắc cần bộ, ngành Trung ương phối hợp xử lý. Đây là điều kiện để các nhiệm vụ về đất đai, đầu tư, xây dựng và chuyển đổi số được thực hiện thông suốt ở cơ sở.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh được yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng để đạt mục tiêu cả năm và phấn đấu cao hơn. Mức tối thiểu trong quý IV của Đồng Nai là 9,98%; Ninh Bình 10,19%; Thái Nguyên 10,35%; Tây Ninh 9,34%; Quảng Ngãi 8,59%; Khánh Hòa 7,47%; Hà Tĩnh 5,4%.

Như vậy, áp lực là khác nhau, có địa phương cần giữ vững đà tăng, có địa phương sẽ phải tạo bước chuyển mạnh hơn trong một quý. Chính phủ yêu cầu những nơi đạt và vượt kịch bản tiếp tục phấn đấu cao hơn; những nơi chưa đạt phải có giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026.

Từng địa phương phải làm rõ dư địa có thể khai thác

Cơ sở để thực hiện kịch bản trước hết là đà tăng trưởng đã được cải thiện ở nhiều địa phương. Theo Cục Thống kê, có 12/34 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng GRDP hai con số trong 9 tháng; 27/34 địa phương có tốc độ tăng trưởng quý III cao hơn quý II.

Đó là nền tảng tích cực, tuy nhiên sức bật giữa các địa phương chưa đồng đều. Theo đánh giá tại Diễn đàn Kinh tế mới với chủ đề “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ tổ chức đầu tháng 10 vừa qua, một số địa phương có kết quả tăng trưởng còn thấp so với yêu cầu; chính quyền hai cấp tạo ra bộ máy thông suốt hơn nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở. Không gian phát triển rộng hơn sau hợp nhất là cơ hội tổ chức lại phát triển theo lợi thế và liên kết vùng, đồng thời đặt ra nhiều việc phải xử lý về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và đội ngũ cán bộ.

Bởi vậy, khả năng thực hiện kịch bản phụ thuộc vào việc từng địa phương xác định được phần dư địa có thể khai thác trong thời gian còn lại. Nghị quyết đã yêu cầu rà soát, xác định rõ các dự án có khả năng sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh để tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện.

Chính phủ giao các tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, thị trường và thủ tục đầu tư đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2026, sớm hình thành năng lực sản xuất mới. Đồng thời, đẩy nhanh các công trình trọng điểm, cập nhật giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sát thị trường, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng còn lại.

Đồng thời, Nghị quyết yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, gắn giải ngân với hoàn thành khối lượng, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành. Từ kỳ tháng 10/2026, việc chấm điểm giải ngân được thực hiện chính thức, làm căn cứ điều chuyển vốn và bố trí kế hoạch năm 2027.

Có thể đánh giá, đà tăng trưởng quý III và những nguồn lực đang được khơi thông là cơ sở để các địa phương bứt phá trong quý IV. Tuy nhiên, khoảng cách từ kết quả quý III đến hoàn thành nhiệm vụ quý IV là rất lớn, nhất là với những địa phương cần tăng trưởng 16 - 18%.

Tính khả thi của kịch bản vì thế phụ thuộc vào tiến độ từng dự án, khả năng mở rộng sản xuất của từng doanh nghiệp và kết quả tháo gỡ từng vướng mắc. Địa phương phải vừa thúc đẩy đầu tư, sản xuất, tiêu dùng, vừa chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an sinh; tăng trưởng phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Điều hành tăng trưởng phải trở thành công việc thường xuyên Kinh nghiệm được các địa phương chia sẻ tại Diễn đàn “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp” cho thấy, khả năng bứt phá của các địa phương gắn liền với việc thực thi hiệu quả các giải pháp điều hành. Bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết địa phương xây dựng kịch bản theo từng quý, từng khu vực kinh tế, từng ngành, thường xuyên cập nhật kết quả để điều chỉnh giải pháp ngay trong quá trình điều hành. Trong năm 2026, thành phố ban hành 4 quyết định xây dựng và điều chỉnh kịch bản, xác định ngành nào là động lực, ngành nào còn dư địa, ngành nào cần hỗ trợ và ngành nào phải có giải pháp thay đổi ngay. Đồng Nai thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng và thu ngân sách nhà nước do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, một đầu mối chỉ đạo thống nhất giúp kết nối mục tiêu từng ngành, xử lý nhanh hơn vấn đề liên ngành và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, người đứng đầu. “Qua đó, tăng trưởng trở thành nhiệm vụ điều hành thường xuyên thay vì chỉ là một chỉ tiêu được đánh giá vào cuối kỳ”, bà Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh. Ở Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết địa phương xác định quy hoạch chỉ phát huy giá trị khi được cụ thể hóa bằng các dự án đầu tư và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Tỉnh tập trung các công trình hạ tầng tăng cường kết nối, mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời xử lý dự án tồn đọng gây lãng phí đất đai, hạ tầng. Nghệ An chủ động chuẩn bị “5 sẵn sàng” trong thu hút đầu tư: quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng sạch, nguồn lực và cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiệm vụ được phân công theo nguyên tắc “6 rõ”, nâng cao trách nhiệm và theo đuổi công việc đến kết quả cuối cùng. “Sức bật của một địa phương được hình thành khi không gian phát triển được tổ chức hợp lý, doanh nghiệp có cơ hội và môi trường thuận lợi để phát triển, nguồn lực được đưa vào sử dụng hiệu quả và bộ máy thực thi giải quyết được các vấn đề thực tế”, ông Nguyễn Văn Đệ nhận định.