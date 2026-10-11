Hòn Đất tiếp nhận 215 đơn vị máu

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút đông cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã tham gia.

Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận 215 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.