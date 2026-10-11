Diện mạo thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh của Việt Nam ra sao vào năm 2030?

Ông Phạm Trọng Chinh, Trưởng nhóm chuyên gia thị trường Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) chia sẻ.

Kênh truyền thống vẫn giữ vai trò lớn

Đó là nhận định của ông Phạm Trọng Chinh, Trưởng nhóm chuyên gia thị trường Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tại buổi tọa đàm "Biến động kênh bán lẻ và Ecommerce: Doanh nghiệp nên thích ứng ra sao?" diễn ra chiều 10/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao - "Tự hào và tiếp nối" do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Phạm Trọng Chinh nhận định sự chuyển dịch, các thay đổi trên là tất yếu, nhưng kênh truyền thống vẫn duy trì vị thế chính.

Ông Chinh dẫn các số liệu cho thấy một sự dịch chuyển rõ nét trong cơ cấu các kênh bán lẻ tại Việt Nam. Kênh bán lẻ truyền thống (GT) sẽ sụt giảm thị phần từ 68% trong năm 2026 xuống còn 60% vào năm 2030. Dù giảm, đây vẫn là kênh chiếm ưu thế chi phối thị trường.

Trong khi đó, các kênh hiện đại đang từng bước bành trướng: kênh bán lẻ hiện đại (MT) dự kiến tăng tỷ trọng từ 16% lên 20%, và thương mại điện tử (e-com) tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ từ 13% lên 17%. Các kênh bán hàng khác tiếp tục duy trì mức đóng góp ổn định ở 3%.

Theo các chuyên gia, trong cuộc đua ấy, bài toán quan trọng không còn đơn thuần là mở thêm bao nhiêu điểm bán hay tăng trưởng doanh thu bằng mọi giá, mà là "tăng trưởng nhưng phải đạt lợi nhuận".

Doanh nghiệp phải tính toán lại vai trò của từng kênh phân phối, chi phí vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Ông Đinh Công Trí, Giám đốc Chiến lược kinh doanh cấp cao TT Group thông tin đến các doanh nghiệp.

Nhìn từ góc độ kênh truyền thống, ông Đinh Công Trí, Giám đốc Chiến lược kinh doanh cấp cao TT Group, cựu Giám đốc Bán hàng và Giám đốc Trade Marketing Unilever cho rằng, GT vẫn giữ vai trò quan trọng dù chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ MT.

Theo ông Trí, thị trường bán lẻ Việt Nam hiện có khoảng 500.000 - 600.000 điểm bán, trong đó các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ chiếm khoảng 70-75% tổng số điểm bán. Quy mô này cho thấy kênh truyền thống vẫn có độ phủ lớn và giữ vị trí đáng kể trong hệ thống phân phối hàng tiêu dùng.

Dự báo giai đoạn 2026-2030, GT sẽ phát triển theo 4 xu hướng: Hiện đại hóa, phân hóa, số hóa và chuyên biệt hóa. Trong đó, các cửa hàng bách hóa (Family Grocery), đặc biệt là mô hình bách hóa quy mô lớn với quầy kệ và cách bố trí tương tự siêu thị hiện đại, sẽ có cơ hội nâng cấp hoạt động.

Về nhu cầu tiêu dùng, thị trường sẽ phân hóa rõ hơn giữa nhóm khách hàng ưu tiên hàng hóa cao cấp và nhóm nhạy cảm về giá, phải cân nhắc ngân sách gia đình. Song song đó, các doanh nghiệp FMCG đang đưa công nghệ vào hoạt động phân phối, giúp cửa hàng tạp hóa đặt hàng bổ sung và tiếp cận chương trình khuyến mãi thông qua ứng dụng.

Kỷ nguyên của minimart

Kể từ khi siêu thị mini đầu tiên xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu thập niên 1990, mô hình minimart đang bước vào giai đoạn bùng nổ chưa từng có. Dự báo quy mô thị trường có thể vượt mốc 30.000 cửa hàng, tăng gấp 3 lần so với con số 10.000 cửa hàng ở thời điểm hiện tại.

Tốc độ tăng trưởng của kênh này được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức ấn tượng trên 20%/năm.

"Tốc độ mở mới trung bình mỗi ngày trong thời gian qua là 5 minimart, tức khoảng 1.500 - 2.000 siêu thị mini mỗi năm. Nhưng hiện tốc độ mở mới đã đạt 10 cái mỗi ngày", ông Phạm Trọng Chinh nhấn mạnh.

Các chuyên gia tin rằng, chuỗi siêu thị mini nội địa vẫn sẽ duy trì được sức mạnh trước các đối thủ ngoại trên thị trường ngày càng đông và cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Các chuỗi siêu thị và cửa hàng bán lẻ nội địa lớn như WinMart/WinMart+ (Masan Group), Co.opmart/Co.op Food (Saigon Co.op), Bách Hóa Xanh (Thế Giới Di Động), và Satramart/Satrafoods (Satra) vẫn giữ thế áp đảo.

Một khảo sát cho thấy đến 70% số minimart mở mới có địa chỉ là các xã, và tốc độ giao hàng ở các nơi này hiện rút ngắn chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, thay vì 24 tiếng như trước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thể hiện qua sức mua, dịch vụ tiêu dùng, du lịch và vận tải. Riêng tháng 9/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 181.979 tỷ đồng, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ. Quý III đạt 523.840 tỷ đồng, tăng 15,5%. Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.488.689 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 699.429 tỷ đồng, tăng 17,2%. Riêng tháng 9, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 82.653 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 17,6% so với cùng kỳ.