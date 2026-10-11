1,41 tỉ USD xuất khẩu hồ tiêu: Mỹ đang hút hàng Việt ra sao?

Mỹ tăng nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam hơn 10.000 tấn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 52.738 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 378,96 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 10.969 tấn, tương đương 26,26%; kim ngạch tăng gần 66,76 triệu USD, tương đương 21,38%.

Mức tăng trưởng này cho thấy Mỹ tiếp tục là thị trường đáng chú ý của hồ tiêu Việt Nam. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ cao hơn đáng kể so với Đức, đạt 81,8 triệu USD, và Thái Lan, đạt 61,7 triệu USD.

Đáng lưu ý, tốc độ tăng kim ngạch thấp hơn tốc độ tăng lượng xuất khẩu. Điều này cho thấy giá trị xuất khẩu bình quân tính trên mỗi tấn hàng xuất sang Mỹ giảm so với cùng kỳ, dù tổng kim ngạch vẫn tăng.

Kim ngạch tăng, giá xuất khẩu bình quân vẫn giảm

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, giá xuất khẩu hồ tiêu bình quân đạt 6.509 USD/tấn, giảm 4,14% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu tăng 16,2% và kim ngạch tăng 11,4%.

Diễn biến này cho thấy tăng trưởng xuất khẩu chịu tác động đồng thời từ lượng hàng và giá bán. Thời gian tới, nhu cầu nhập khẩu tại Mỹ, diễn biến giá và khả năng cạnh tranh sẽ là những yếu tố cần theo dõi. Bên cạnh việc củng cố thị trường chủ lực, đa dạng hóa đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm vẫn là những hướng đi quan trọng đối với ngành hồ tiêu Việt Nam.

MẠNH LÊ