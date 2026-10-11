Đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững ở Phong Điền

Mô hình ươm cây giống cây rừng ở TDP Phong Mỹ 2 tạo điều kiện cho người nghèo có việc làm, tăng thu nhập.

Sinh kế phong phú, khơi dậy nội lực

Phường Phong Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Phong Thu và hai xã Phong Xuân, Phong Mỹ. Với địa bàn rộng, điều kiện sản xuất và sinh kế giữa các khu vực có sự khác biệt, công tác giảm nghèo đòi hỏi những giải pháp linh hoạt, sát thực tế, phát huy lợi thế của từng địa bàn.

Ở khu vực Phong Mỹ, Phong Xuân cũ, đời sống của một bộ phận người dân vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhu cầu tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng đặt ra yêu cầu đa dạng hóa sinh kế. Trước thực tế đó, cùng với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương chú trọng hỗ trợ người nghèo tiếp cận nguồn vốn, phương tiện sản xuất và kiến thức nghề nghiệp, tạo điều kiện để các gia đình chủ động cải thiện thu nhập.

Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt khi người dân gặp khó khăn, công tác giảm nghèo từng bước hướng đến tạo sinh kế lâu dài. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, Quỹ Vì người nghèo, các chương trình hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề, nhiều hộ có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh nhỏ hoặc tìm kiếm việc làm phù hợp. Qua đó, người dân từng bước nâng cao thu nhập, chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình anh Lê Văn Hiệp, tổ dân phố (TDP) Phong Thu 2, là một trường hợp vươn lên nhờ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu. Hơn 4 năm trước, gia đình anh được các hội, đoàn thể địa phương hỗ trợ kết nối vay vốn mua bò giống để phát triển chăn nuôi. Từ 4 con bò giống ban đầu, gia đình anh từng bước mở rộng đàn, chủ động xây dựng đồng cỏ và áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp. Đến nay, đàn bò đã tăng lên 13 con, trong đó có 9 con bò sinh sản.

Theo anh Hiệp, nuôi bò ít dịch bệnh hơn nuôi lợn, không đòi hỏi quá nhiều thời gian chăm sóc. Nhờ vậy, anh có thể kết hợp chăn nuôi với làm vườn, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu cùng sự chịu khó, tính toán trong sản xuất, anh Hiệp đã tạo dựng cuộc sống gia đình ổn định. Kinh tế cải thiện còn tạo điều kiện để anh chăm lo cho con cháu học hành.

Gia đình anh Lê Văn Tính (TDP Phong Xuân 2) mở cơ sở gia công may mặc từ nguồn vốn vay giảm nghèo.

Cũng lựa chọn hướng phát triển sinh kế phù hợp, anh Lê Văn Tính, ở TDP Phong Xuân 2, được Chi hội Phụ nữ địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Bên cạnh đó, vợ chồng anh chủ động học hỏi kinh nghiệm từ người thân, bạn bè, từng bước mở xưởng gia công may mặc phục vụ thị trường TP. Hồ Chí Minh.

Mô hình này không chỉ giúp gia đình cải thiện thu nhập mà còn tạo việc làm cho gần 10 lao động nhàn rỗi tại địa phương. Từ sản xuất nông nghiệp đến gia công may mặc, gia đình anh Tính đã chủ động tìm hướng làm ăn mới, tận dụng nguồn vốn, kinh nghiệm để ổn định cuộc sống.

Thực tế tại các khu vực thuộc phường Phong Điền mới cho thấy sinh kế của người dân ngày càng đa dạng. Nhiều gia đình đầu tư máy cày, máy làm đất, máy xay xát lúa gạo để vừa phục vụ sản xuất, vừa cung cấp dịch vụ cho người dân trong vùng. Một số hộ phát triển dịch vụ sửa chữa cơ khí, buôn bán tạp hóa, kinh doanh nhỏ; nhiều lao động được hỗ trợ học nghề may mặc, cơ khí, điện dân dụng để tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp.

Tại các TDP Phong Mỹ 1, Phong Mỹ 2, Phong Xuân 2, Phong Xuân 3, những mô hình chăn nuôi bò, dê, ươm cây giống lâm nghiệp, chế biến dầu tràm… đang góp phần tạo thêm nguồn thu cho người dân. Dù quy mô còn nhỏ, mỗi mô hình đều gắn với điều kiện sản xuất, kinh nghiệm và khả năng đầu tư của từng gia đình, góp phần đa dạng hóa sinh kế tại địa phương.

Chung sức nâng cao hiệu quả giảm nghèo

Trên địa bàn phường mới, công tác giảm nghèo đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể và sự chủ động của mỗi gia đình. Việc rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo theo từng nguyên nhân là cơ sở để địa phương lựa chọn giải pháp phù hợp, từ hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất đến đào tạo nghề, kết nối việc làm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Điền cho biết, các hội, đoàn thể đóng vai trò cầu nối giữa người dân với nguồn vốn tín dụng chính sách. Bên cạnh việc tín chấp cho hội viên vay vốn, tổ chức hội còn phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình sử dụng vốn và kịp thời hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn. Qua đó, người vay có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Theo ông Trương Minh Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh cách triển khai các chương trình giảm nghèo, bảo đảm phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của người dân trên địa bàn mới. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, phường tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án, ưu tiên hỗ trợ sinh kế gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập. Đồng thời, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, nhân rộng những mô hình hiệu quả, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Từ nguồn vốn vay giảm nghèo, chị Lê Thị Hải Yến (TDP Phong Thu 2) đầu tư máy móc chế biến nem chả, tạo nguồn thu ổn định.

Theo kết quả rà soát năm 2025, phường Phong Điền có 69 hộ nghèo, với 144 nhân khẩu, chiếm 0,96% tổng số hộ. Đầu năm 2026, số hộ nghèo giảm còn 48 hộ, phần lớn là người cao tuổi, neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm nay, địa phương đặt mục tiêu giảm nghèo cho 20 hộ. Qua rà soát 9 tháng đầu năm của ban, ngành chức năng, kết quả thực hiện cho thấy mục tiêu giảm nghèo của địa phương đạt nhiều khả quan.

Ông Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Điền cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động có vai trò quan trọng trong thay đổi nhận thức của người dân về giảm nghèo bền vững. Khi hiểu rõ mục tiêu và ý nghĩa của việc tự lực vươn lên, mỗi gia đình sẽ chủ động hơn trong lao động, sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ và tìm hướng cải thiện cuộc sống. Mặt trận cùng các tổ chức thành viên tiếp tục vận động người dân phát huy tinh thần chủ động; đồng thời phối hợp triển khai các nguồn lực hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả giảm nghèo trên địa bàn.