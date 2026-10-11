Câu lạc bộ CEO 1983 - 'lá cờ đầu' gắn kết nâng tầm doanh nghiệp Thủ đô

Một hoạt động kết nối giao thương do Câu lạc bộ CEO 1983 tổ chức. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đồng hành cùng phát triển

Cách đây tròn 4 năm (tháng 10-2022), Câu lạc bộ CEO 1983 được thành lập. Số lượng thành viên ngày đó chỉ khoảng vài ba chục doanh nghiệp. Đến nay, số lượng doanh nghiệp thành viên của câu lạc bộ đã lên tới 160.

Trong chặng đường 4 năm đã qua, Ban điều hành Câu lạc bộ CEO 1983 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đưa câu lạc bộ không chỉ là địa chỉ giao thương, mà còn là không gian của tri thức và trách nhiệm xã hội.

Những hoạt động thường niên được câu lạc bộ tổ chức trong quãng thời gian qua có thể kể tới như CEO Talk, Business Tour, CEO Exchange, Business Matching… Tất cả đã trở thành dấu ấn riêng của câu lạc bộ trong ngôi nhà chung HanoiBA.

Đặc biệt thời gian gần đây, dưới sự chủ trì của Sở Tài chính Hà Nội, định hướng của HanoiBA, Câu lạc bộ CEO 1983 đã phối hợp triển khai nhiều hội thảo chuyên sâu về những chủ đề gắn bó chặt chẽ với hoạt động của doanh nghiệp như: Thích ứng chính sách thuế mới, gỡ nút thắt nguồn vốn, hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh…

Câu lạc bộ CEO 1983 được nhận khen thưởng của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Anh Nguyễn Thế Duẩn, Giám đốc Công ty cổ phần PVN, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983 cho biết, đã tham gia sân chơi này từ những ngày đầu. Thông qua các hoạt động đa dạng của Câu lạc bộ CEO 1983, bản thân anh đã học hỏi được nhiều kinh nhiệm quý giá trong thực tiễn quản trị doanh nghiệp.

Cũng giống như anh Duẩn, hầu hết các CEO nắm giữ cương vị đầu tàu tại các doanh nghiệp cũng tìm thấy những giá trị tích cực khi tham gia Câu lạc bộ CEO 1983. Câu lạc bộ không chỉ dừng ở nâng tầm tri thức, mà còn là cơ hội kết nối với các đối tác tiềm năng để phát triển lĩnh vực đang theo đuổi.

Kiên định sứ mệnh nâng tầm doanh nhân

Dù hành trình 4 năm chưa dài nhưng Câu lạc bộ CEO 1983 đã bước đầu khẳng định được dấu ấn đạm nét của một tập thể trưởng thành cùng nhau, một cộng đồng vững mạnh, không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực trong ngôi nhà chung HanoiBA.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HanoiBA Trần Văn Minh đánh giá, Câu lạc bộ CEO 1983 là một trong những cộng đồng doanh nhân năng động, đoàn kết và gắn kết tiêu biểu nhất trong số 36 đơn vị thành viên trực thuộc HanoiBA.

Thời gian qua, Câu lạc bộ CEO 1983 đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, thiết thực và mang lại giá trị lan tỏa cho các thành viên. Ban điều hành và nhiều thành viên câu lạc bộ không ngừng phát triển và đã vinh dự được các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và HanoiBA biểu dương, khen thưởng.

Câu lạc bộ CEO 1983 là thành viên tích cực của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983 Lê Dung chia sẻ, 4 năm trước, câu lạc bộ được ra đời với sứ mệnh tạo nên một môi trường gắn kết, trao đổi kiến thức và kết nối kinh doanh cho các doanh nhân sinh năm 1983, nỗ lực cùng nhau xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong hành trình 4 năm qua, Câu lạc bộ CEO 1983 không chỉ là nơi quy tụ những doanh nhân cùng thế hệ, mà còn là “bệ phóng” cho tinh thần khởi nghiệp và sự phát triển lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp trẻ Thủ đô.

Đến hôm nay, Câu lạc bộ CEO 1983 vẫn kiên định với mục tiêu “Gắn kết đồng niên - Nâng tầm doanh nghiệp”, hướng đến giá trị cốt lõi là nâng cao trí thức cho cộng đồng doanh nhân, nỗ lực kiến tạo một sân chơi lành mạnh, hữu ích cho các doanh nghiệp nói chung.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị của sự sẻ chia, đồng hành và đổi mới, để mỗi thành viên khi đến với câu lạc bộ đều có thể lớn mạnh hơn trong hành trình phía trước”, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983 Lê Dung nhấn mạnh.

4 năm qua, cùng với các hoạt động kết nối giao thương, chia sẻ tri thức quản trị kinh doanh, Câu lạc bộ CEO 1983 cũng khẳng định trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp khi trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện. Một số chương trình tiêu biểu như: Hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tại tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa (tháng 12-2025); hỗ trợ thiết bị học tập cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ, tỉnh Điện Biên (tháng 9-2025); hỗ trợ phòng học cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chua Ta, tỉnh Điện Biên (tháng 11-2024)…