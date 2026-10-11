Mức độ tín nhiệm thương nhân xuất khẩu gạo theo quy định mới được tính như thế nào?

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 65/2026/TT-BCTquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CPvề kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo. Trong đó, điểm đáng chú ý nhất là hệ thốngtiêu chí và thang điểm chi tiết nhằm đánh giá, xếp hạng mức độ tín nhiệm củacác doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo quy định mới, mức độ tín nhiệm của thương nhân xuất khẩu gạo được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 100.

Theo quy định mới, mức độ tín nhiệm của thương nhân xuất khẩugạo được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 100. Điểm tín nhiệm chung của doanhnghiệp là trung bình cộng của các tiêu chí thành phần được quy định cụ thể tạiNghị định số 365/2026/NĐ-CP. Nhằm bảo đảm tính công khai và minh bạch, trongvòng 05 ngày làm việc sau khi hoàn tất công tác chấm điểm, Bộ Công Thương sẽcông bố danh sách xếp hạng tín nhiệm của các thương nhân trên Cổng thông tin điệntử của Bộ.

Hệ thống đánh giá tín nhiệm bao gồm 10 nhóm tiêu chí toàn diện,phản ánh năng lực và việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Các tiêu chí nàybao gồm: xếp hạng tín dụng; việc thực hiện nghĩa vụ thuế; mức độ tuân thủ phápluật hải quan; việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm và pháttriển thương hiệu gạo. Bên cạnh đó, các tiêu chí về kết quả hoạt động kinhdoanh xuất khẩu, việc duy trì chế độ báo cáo, dự trữ lưu thông, cùng công tác đầutư kho chứa, cơ sở xay xát, hạ tầng logistics, an toàn lao động, phòng cháy chữacháy và chống thiên tai cũng được đưa vào thang điểm.

Đối với tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo,tổng điểm tối đa là 100 điểm, chia đều cho hai nội dung: thành tích xuất khẩu(50 điểm) và phát triển thị trường (50 điểm).

Trong phân môn thành tích xuất khẩu trong năm, điểm số dao độngtừ 10 - 50 điểm. Cụ thể, top 10 thương nhân dẫn đầu về sản lượng xuất khẩu sẽnhận mức điểm cao nhất từ 41 - 50 điểm. Doanh nghiệp đạt sản lượng trên 100.000tấn nhưng không nằm trong top 10 sẽ nhận 40 điểm. Mức điểm 30 và 20 điểm lần lượtdành cho các thương nhân đạt sản lượng trên 50.000 tấn và trên 10.000 tấn. Cácthương nhân có sản lượng từ 10.000 tấn trở xuống nhận mức điểm tối thiểu là 10điểm.

Đối với phân môn phát triển thị trường, doanh nghiệp sẽ nhận50 điểm tối đa nếu xuất khẩu sang cả ba nhóm thị trường bao gồm: thị trườngtruyền thống, thị trường có Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thị trườngcòn lại. Trường hợp chỉ khai thác được 02 trong 03 nhóm thị trường nêu trên,doanh nghiệp nhận 30 điểm. Nếu chỉ xuất khẩu sang 01 nhóm thị trường, mức điểmghi nhận là 10 điểm. Danh mục phân loại các thị trường xuất khẩu cụ thể sẽ đượcBộ Công Thương công bố định kỳ hằng năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, tiêu chí thực hiện chế độ báocáo và dự trữ lưu thông cũng được chấm theo thang điểm 100, gồm 60 điểm cho chếđộ báo cáo và 40 điểm cho dự trữ lưu thông.

Ở nội dung thực hiện chế độ báo cáo, điểm tối đa là 60 điểmvà sẽ bị trừ nếu vi phạm. Chậm nộp báo cáo dưới 05 ngày làm việc bị trừ 01 điểm/báocáo; chậm quá 05 ngày làm việc bị trừ 03 điểm/báo cáo. Các vi phạm về nội dungnhư báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc sai mẫu quy định sẽ bị trừ từ 01đến 03 điểm tùy mức độ.

Về dự trữ lưu thông, thang điểm dao động từ 08 - 40 điểm dựatrên tỷ lệ gạo dự trữ so với tổng lượng xuất khẩu trong 06 tháng trước đó.Doanh nghiệp duy trì mức dự trữ trên 25% sẽ nhận tối đa 40 điểm; từ 20 - 25% nhận32 điểm; từ 15 - dưới 20% nhận 24 điểm; từ 10 - dưới 15% nhận 16 điểm; và từ 5- dưới 10% nhận 08 điểm. Nếu không phát sinh hoạt động xuất khẩu trong 06 thángtrước, thương nhân mặc định nhận 08 điểm. Tiêu chí dự trữ được theo dõi liên tụctrong năm qua báo cáo định kỳ vào ngày 05 hằng tháng hoặc báo cáo đột xuất, sauđó lấy điểm trung bình làm kết quả cuối cùng.