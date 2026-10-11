Nâng chất lượng thương hiệu OCOP bưởi đào Lập Lễ

Thôn Lập Lễ được xem là "thủ phủ" bưởi đào của xã Hà Đông (Hải Phòng).

Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 3 sao, cây bưởi đào Lập Lễ tiếp tục được người dân địa phương tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng, chính quyền địa phương quan tâm gia tăng giá trị cho thương hiệu sản phẩm.

Thời điểm này, bưởi đào ở xã Hà Đông đang cho thu hoạch rộ. Địa phương hiện có khoảng 130ha bưởi đào, được trồng tập trung tại thôn Lập Lễ, vì thế nơi đây được xem là thủ phủ của bưởi đào xã Hà Đông. Theo người dân địa phương, cây bưởi bén rễ trên đất Hà Đông từ hơn 60 năm về trước và đến nay đã trở thành cây trồng gắn bó với nhiều hộ gia đình ở địa phương.

Năm nay 71 tuổi, ông Trần Quang Huynh, ở xóm 16, thôn Lập Lễ, đã có hơn 45 năm gắn bó với cây bưởi. Gia đình ông hiện trồng khoảng 2 mẫu bưởi, trong đó khu vườn 4 sào sát nhà có những cây đã hơn 30 năm tuổi.

Theo ông Huynh, cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 từng gây thiệt hại cho nhiều diện tích bưởi. Sau bão, người dân khẩn trương khắc phục, chăm sóc vườn cây để phục hồi sản xuất. Năm nay, dù thời tiết không thuận lợi, nhờ kinh nghiệm canh tác lâu năm và áp dụng phương pháp thụ phấn cho hoa, năng suất bưởi đã được cải thiện. Riêng 4 sào bưởi của gia đình ông dự kiến cho thu hoạch khoảng 3.000 quả.

Bưởi đào Lập Lễ có thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 7 đến cuối năm. Theo các hộ trồng bưởi, năm nay, đầu ra tương đối thuận lợi, giá bán tại vườn trung bình khoảng 7.000 đồng/quả. Vào đầu vụ tháng 7 và dịp rằm Trung thu, giá tăng lên 13.000-15.000 đồng/quả. Những quả lớn, nặng trên 1,2 kg có thể đạt 17.000-20.000 đồng/quả, cao hơn năm trước từ 1.500-3.000 đồng/quả. Với những cây cho thu hoạch khoảng 500-600 quả, người trồng có thể lãi từ 2-4 triệu đồng/cây.

Ông Trần Quang Huynh, năm nay 71 tuổi, đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trồng giống bưởi đào. Theo ông Huynh, để cây có tỷ lệ ra hoa, đậu quả cao, người nông dân cần phải chủ động thụ phấn cho hoa.

Là người có hơn 45 năm gắn bó với cây bưởi đào, ông Trần Quang Huynh cho biết, giống bưởi đặc sản này có nguồn gốc từ thôn Lập Lễ. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước phù hợp, bưởi trồng tại đây có hương vị đặc trưng, khó tìm thấy ở những vùng đất khác. Khi chín, quả có mùi thơm, vị ngọt thanh, múi đỏ và thoảng vị đào. Với những đặc trưng riêng cùng quy trình canh tác sạch, bưởi đào Lập Lễ đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của xã Thanh Hồng (tỉnh Hải Dương trước đây, nay thuộc xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng).

Nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, bưởi đào Lập Lễ có đầu ra tương đối ổn định. Từ tháng 7 hàng năm, khi bước vào vụ thu hoạch, thương lái từ nhiều nơi tìm đến tận vườn thu mua, đưa sản phẩm đến các thị trường như Quảng Ninh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tự hào về đặc sản quê hương, người trồng bưởi xã Hà Đông ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng, giữ gìn uy tín sản phẩm. Các hộ dân tích cực áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, hướng tới nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thương hiệu bưởi đào Lập Lễ.

Theo ông Huynh, để cây bưởi sinh trưởng tốt, cho quả đạt chất lượng, người trồng cần chăm sóc theo từng giai đoạn phát triển. Sau thu hoạch, cây được bổ sung các loại phân đạm, lân, kali để phục hồi và tích lũy dinh dưỡng. Trong thời kỳ ra hoa, đậu quả, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đến tháng 2-3, nông dân tiếp tục bón thúc để nuôi quả; tháng 4-5 chuyển sang tăng cường kali. Từ tháng 6 trở đi, việc bón phân được dừng lại, vườn cây chủ yếu được tưới nước nhằm bảo đảm chất lượng quả khi thu hoạch.

Nhờ được chăm sóc đúng quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn theo tiêu chuẩn sản xuất sạch nên bưởi đào Lập Lễ ở xã Hà Đông được nhiều khách hàng tin dùng, thị trường tiêu thụ thuận lợi.

Tại xã Hà Đông, bên cạnh vải thiều là cây trồng chủ lực, bưởi đào cũng là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống người dân. Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hà Đông Lê Phú Đồng cho biết, ngoài việc được công nhận OCOP 3 sao, một số diện tích bưởi trên địa bàn đã được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Thời gian qua, chính quyền địa phương phối hợp với người dân triển khai các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đến nay, toàn xã có 40 ha bưởi đào được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và 15 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao giá trị đặc sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Hà Đông đang thực hiện các chương trình đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Xã cũng đang xây dựng các chương trình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ để giúp bà con nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế cho loại trái cây đặc sản này. Những sự đầu tư này mở ra cơ hội mới để cây bưởi đào đặc sản của Hà Đông ngày càng nâng cao giá trị, góp phần phát triển du lịch sinh thái, từ đó cải thiện đời sống cho người dân địa phương.