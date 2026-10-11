Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án nhà máy Angkormilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Nhà máy Angkormilk, nghe báo cáo về kết quả đầu tư, kinh doanh và các kế hoạch phát triển của Vinamilk tại Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Vi Nam

Một thập kỷ đầu tư và phát triển tại Campuchia của Vinamilk

Angkormilk được cấp phép đầu tư tháng 1/2014, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Việt Nam – Campuchia do lãnh đạo Chính phủ hai nước chủ trì. Tháng 5/2016, nhà máy chính thức khánh thành, trở thành một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sữa hiện đại tại Campuchia. Thay vì chỉ xuất khẩu sản phẩm từ Việt Nam, Vinamilk lựa chọn đầu tư nhà máy, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay tại thị trường sở tại, nhằm cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Campuchia.

Theo báo cáo của Vinamilk, sau một thập kỷ, hiệu quả của hướng đi này được thể hiện qua quy mô đầu tư và kết quả kinh doanh của Angkormilk. Từ số vốn ban đầu hơn 20 triệu USD, tổng vốn đầu tư của Vinamilk cho dự án đến nay đã đạt 51,7 triệu USD. Giai đoạn 2015 - 2025, Angkormilk ghi nhận doanh thu lũy kế 573 triệu USD và lợi nhuận sau thuế 83 triệu USD. Riêng năm 2025, doanh thu đạt gần 104 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 11 triệu USD.

Cùng với kết quả kinh doanh, Angkormilk đã có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Campuchia. Trong giai đoạn 2015 - 2025, doanh nghiệp đóng góp khoảng 81,5 triệu USD vào ngân sách nước sở tại, riêng năm 2025 là hơn 18,2 triệu USD. Quy mô nhân sự cũng tăng từ 24 người vào đầu năm 2015 lên 673 người tính đến tháng 8/2026, trong đó hơn 98% là lao động Campuchia. Angkormilk hiện hợp tác với gần 110 nhà cung cấp nội địa, góp phần phát triển mạng lưới doanh nghiệp liên quan với khoảng 10.000 lao động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác cấp cao tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Nhà máy Angkormilk. Ảnh: Vi Nam

Angkormilk định hướng mở rộng đầu tư, phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ

Trên nền tảng hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được xây dựng trong 10 năm qua, Vinamilk đang nghiên cứu mở rộng chuỗi giá trị tại Campuchia, trong đó đáng chú ý là kế hoạch đầu tư trang trại bò sữa tại tỉnh Kampong Speu, cách nhà máy Angkormilk khoảng 100 km.

Dự án dự kiến có diện tích khoảng 500 ha, vốn đầu tư khoảng 15-16 triệu USD và quy mô khoảng 2.000 con bò sữa. Khi vận hành ổn định, trang trại có thể cung cấp khoảng 11.000 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi năm, phục vụ hoạt động sản xuất tại Campuchia.

Song song đó, Angkormilk cũng dự kiến nâng cấp năng lực sản xuất, mở rộng kho vận và hệ thống logistics. Những kế hoạch này hướng đến mục tiêu từng bước chủ động nguồn nguyên liệu, hoàn thiện chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Campuchia.

Thủ tướng và đoàn công tác cấp cao chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy Angkormilk. Ảnh: Vi Nam

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng, ghi nhận những kết quả Vinamilk đạt được trong quá trình đầu tư, phát triển Nhà máy Angkormilk tại Campuchia. Thủ tướng đánh giá đây là minh chứng rõ nét cho thành công của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng đề nghị Angkor Milk tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quy định của nước sở tại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối để ngày càng có vị thế lớn mạnh hơn ở Campuchia; đóng góp thiết thực trong tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bà Mai Kiều Liên - Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk bày tỏ vinh dự được đón tiếp Thủ tướng cùng đoàn công tác, đặc biệt trong năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập. Bà Liên cho biết, Vinamilk mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của một doanh nghiệp tiên phong, mở đường cho sản phẩm, thương hiệu và năng lực sản xuất của Việt Nam vươn ra thế giới; qua đó góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia.

Thành quả của Nhà máy Angkormilk sau một thập kỷ cho thấy bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế: không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà còn trực tiếp đầu tư, phát triển năng lực sản xuất và xây dựng hoạt động kinh doanh lâu dài tại nước sở tại.