Lý do Ấn Độ bất ngờ mở kênh cung ứng ngoại tệ đặc biệt cho ba hãng dầu mỏ nhà nước

Biểu tượng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Quyết định này từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, tức ngân hàng trung ương) được đưa ra khi áp lực dai dẳng lên đồng rupee bắt nguồn từ đà tăng của giá dầu và lợi suất trái phiếu toàn cầu đã khiến giá trị đồng tiền này sụt giảm hơn 7% trong năm 2026.

Theo truyền thông Anh, RBI sẽ mở một kênh cung ứng ngoại tệ đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu USD của ba công ty tiếp thị dầu mỏ quốc doanh Indian Oil, Hindustan Petroleum và Bharat Petroleum, qua đó giảm áp lực lên thị trường giao ngay.

RBI trực tiếp cung cấp USD cho các công ty dầu mỏ từ nguồn dự trữ ngoại hối của mình. RBI xác nhận Indian Oil, Hindustan Petroleum và Bharat Petroleum sẽ được phép tiếp cận cơ chế này từ ngày 12/10.

Trong thời gian qua, giá dầu thô toàn cầu tăng đã đẩy giá nhập khẩu của Ấn Độ lên ngưỡng cao mới, đe dọa gia tăng lạm phát và mở rộng thâm hụt tài khoản vãng lai lên mức cao nhất 14 năm, gây thêm áp lực lên đồng rupee vốn đã suy yếu.

Ấn Độ là nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới nhưng đang phải vật lộn với cú sốc năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Là quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và có tới 1/2 lượng dầu thô được nhập thông qua eo biển Hormuz nên Ấn Độ đang chịu áp lực rất lớn trước tình trạng tê liệt hoạt động tại vùng biến chiến lược này.