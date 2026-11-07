Động lực cho đô thị Cam Lâm

Chiều 6-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận đô thị Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị sân bay sinh thái, thông minh và hiện đại. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ, Nhân dân địa phương.

Được công nhận đô thị loại III

Ngày 11-4-2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2007/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm, gồm thị trấn Cam Đức và 13 xã. Trong thời gian dài, Cam Lâm phát triển chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Định hướng phát triển địa phương có bước chuyển quan trọng khi ngày 28-1-2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Cam Lâm được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới, với định hướng phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Cam Lâm là đô thị loại III cho lãnh đạo xã.

Cụ thể hóa định hướng trên, ngày 28-2-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 205/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045, định hướng phát triển Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, thông minh. Tiếp đó, ngày 16-6-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Theo đó, xã Cam Lâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ thị trấn Cam Đức, các xã: Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các xã lân cận. Sau sắp xếp, xã có diện tích tự nhiên khoảng 167,27km², dân số gần 95.740 người.

Nằm giữa hai đô thị Nha Trang và Cam Ranh, Cam Lâm có lợi thế về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam và tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông. Cùng với bờ biển dài khoảng 13km, hệ sinh thái Bãi Dài, đầm Thủy Triều và vùng ven biển bán đảo Cam Ranh, địa phương có nền móng để bứt phá đa dạng các ngành kinh tế, từ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ thương mại đến logistics đô thị. Qua rà soát, các tiêu chí về vai trò, vị trí, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và mức độ đô thị hóa của Cam Lâm đạt kết quả cao; hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu đô thị loại III. Đây là nền tảng quan trọng để Cam Lâm tiếp tục hoàn thiện chất lượng đô thị.

Vùng lõi đô thị Cam Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Cam Lâm trở thành đô thị sân bay.

Ông Võ Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lâm cho biết: “Quá trình xây dựng và phát triển đô thị Cam Lâm là một quá trình liên tục, được hình thành trên nền tảng lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội và từng bước được thúc đẩy mạnh mẽ bởi công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từ một địa bàn phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, Cam Lâm đã từng bước hình thành không gian đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, logistics và các khu chức năng đô thị. Việc đô thị Cam Lâm được công nhận là đô thị loại III là kết quả của quá trình nhiều năm đầu tư, xây dựng, chỉnh trang và phát triển; đồng thời là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng đô thị và thực hiện các bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng xã Cam Lâm trở thành phường”.

Phấn khởi khi đô thị Cam Lâm được công nhận là đô thị loại III, ông Phạm Văn Đình Cảnh (người dân thôn Tân Phú, xã Cam Lâm) cho biết: “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cam Lâm, tôi rất tự hào khi quê hương đã thực sự "thay da đổi thịt". Đây là kết quả của sự đồng lòng của chính quyền và người dân suốt những năm qua. Trên hành trình phát triển, chúng tôi vẫn mong Cam Lâm giữ được nét sinh thái đặc trưng, bảo vệ nguyên vẹn vẻ đẹp tự nhiên của đầm Thủy Triều và bờ biển Bãi Dài”.

Từng bước hiện thực hóa định hướng đô thị sân bay

Theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045, Cam Lâm được xác định là một cực tăng trưởng, động lực phát triển quan trọng của tỉnh, giữ vai trò hạt nhân trong mô hình đô thị sân bay sinh thái, thông minh tầm vóc quốc tế. Địa phương được định hướng phát triển các chức năng trung tâm hành chính, kinh tế, du lịch chất lượng cao, logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; đồng thời là trung tâm giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao của tỉnh.

Vùng lõi đô thị Cam Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Cam Lâm trở thành đô thị sân bay.

Từ nay đến năm 2030, Cam Lâm tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị, ưu tiên khắc phục những tiêu chí còn hạn chế về hạ tầng xã hội, xử lý nước thải, cây xanh công cộng và kiến trúc cảnh quan. Địa phương tiếp tục tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông đô thị, các tuyến kết nối vùng và hạ tầng kỹ thuật. Các công trình điểm nhấn kiến trúc, công viên, quảng trường trung tâm sẽ được triển khai nhằm định hình bản sắc văn hóa đô thị riêng biệt, song hành cùng việc thúc đẩy các ngành kinh tế mới, logistics và công nghệ cao.

Đồng chí NGUYỄN THANH HÀ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện; đề nghị các sở, ngành, nhất là Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ để Cam Lâm phát huy tiềm năng, hoàn thiện hạ tầng và thực hiện thắng lợi định hướng phát triển đã đề ra. UBND tỉnh tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo và sự đồng thuận của Nhân dân, Cam Lâm sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, thực hiện thành công lộ trình trở thành phường và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030.

Tầm nhìn sau năm 2030, Cam Lâm sẽ hoàn chỉnh mô hình đô thị sân bay quốc tế hiện đại, kết nối chặt chẽ trong trục liên kết Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh và các vùng kinh tế trọng điểm. Việc huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư, phát huy cơ chế đặc thù và xã hội hóa quỹ đất sẽ tạo nguồn lực bứt phá đưa Cam Lâm vươn mình trở thành đô thị đẳng cấp, xứng đáng là biểu tượng phát triển mới của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cho rằng, việc được công nhận đô thị loại III là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, vừa tạo động lực, vừa đặt ra trách nhiệm đối với địa phương. UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Cam Lâm tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị theo quy hoạch; quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, kiến trúc, cảnh quan; giữ quỹ đất cho khu trung tâm hành chính mới của tỉnh và các công trình hạ tầng quan trọng. Địa phương cần khai thác hiệu quả lợi thế về biển, Bãi Dài, đầm Thủy Triều và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch chất lượng cao, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Việc phát triển đô thị phải gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh.

Ông HUỲNH UY VIỄN - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm: UBND xã xác định việc xây dựng và phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài; tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân để xây dựng Cam Lâm trở thành đô thị hiện đại, văn minh, sinh thái, thông minh và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, với vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tiềm năng phát triển du lịch - dịch vụ - logistics và định hướng quy hoạch đô thị sân bay, Cam Lâm có điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những cực tăng trưởng trung tâm và năng động của tỉnh.