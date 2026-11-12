Nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

Các lĩnh vực, ngành nghề thu hút trong KCN này, gồm có: công nghiệp cơ khí; công nghiệp hàng tiêu dùng; công nghiệp lắp ráp điện tử; công nghiệp chế biến nông, lâm sản thực phẩm; công nghiệp vật liệu xây dựng…Mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng Công ty CP An Thịnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư vào KCN Đông Quế Sơn trên diện tích đất đã có quyết định cho thuê đất là 151,9ha trên tổng số 211,26ha.

Một góc KCN Đông Quế Sơn (TP Đà Nẵng).

Đến nay, Chủ đầu tư đã xây dựng và đưa vào hoạt động các hạng mục chính là nhà điều hành; nhà phụ trợ; cổng KCN; tuyến đường chính và các tuyến đường ngang trong KCN; trạm biến áp; khu trung tâm xử lý dịch vụ gồm nhà máy cung cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải; cây xanh; điện chiếu sáng; hệ thống PCCC; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống đường thu gom nước thải… với tổng kinh phí xây dựng gần 393 tỷ đồng. Đến nay, KCN Đông Quế Sơn đã có tổng cộng 18 dự án đang hoạt động, trong đó có 14 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 835 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 39 triệu USD; giải quyết công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 4.000 lao động tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được kể trên, quá trình triển khai Dự án KCN Đông Quế Sơn cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trước hết là diện tích đất 39,6ha thuộc KCN này chồng lấn với đất của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Minco). Cụ thể, Công ty Minco được Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ra Quyết định số 78/QĐ-BTNMT ngày 10-1-2024 về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. Theo đó, Công ty Minco được cấp quyền khai thác khoáng sản đến năm 2040 tại khu vực chồng lấn với diện tích đất 39,6ha thuộc KCN Đông Quế Sơn. Do bị chồng lấn như vậy nên Công ty CP An Thịnh Quảng Nam đã không triển khai được việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cũng như việc bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà máy sản xuất trên diện tích đất 39,6ha này.

Bên cạnh đó là khó khăn về công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Hiện toàn KCN Đông Quế Sơn còn 69,8ha chưa giải phóng mặt bằng nên Chủ đầu tư chưa thể triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đó là chưa kể, ở một số khu vực trong KCN đã có mặt bằng nhưng do tình trạng giải phóng mặt bằng không liên vùng, da beo khiến cho công tác thi công san nền, làm hạ tầng gặp nhiều trở ngại. Thêm nữa, do sắp xếp lại bộ máy để thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, đơn vị đảm trách công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng KCN Đông Quế Sơn là Ban QLDA ĐTXD Khu vực Quế Sơn đã giải thể và thanh lý hợp đồng tư vấn về công tác này với Chủ đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan, đơn vị nào được giao tiếp nhận và tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án KCN Đông Quế Sơn. Ngoài ra, hiện KCN Đông Quế Sơn gặp nhiều khó khăn về thu hút đầu tư so với các khu vực lân cận. Theo Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 của HĐND TP Đà Nẵng thì đơn giá của KCN này được nâng lên 1.285.000đ/m2 (đơn giá trước đây là 400.000đ/m2). Đơn giá đất mới tăng lên mức cao dẫn đến KCN Đông Quế Sơn đã khó khăn nay lại khó khăn hơn trong việc thu hút, xúc tiến đầu tư vào KCN.