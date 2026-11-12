Ba thế hệ đồng lòng hiến đất mở đường

Đất là tài sản lớn, gắn liền với sinh kế của người dân. Vì thế, khi có chủ trương thu hồi đất để xóa bỏ các lối mở qua đường sắt, xây dựng tuyến đường gom dân sinh, nhiều hộ dân ở thôn Thái Niên băn khoăn. Tuy nhiên, những lo lắng ấy đã nhanh chóng được tháo gỡ khi cụ Trương Đức Quý - người uy tín trong thôn tiên phong hiến đất.

Khi cán bộ đến nhà phân tích về tầm quan trọng của dự án, cụ Quý không ngần ngại, hiến hơn 200 m² đất, đồng thời tháo dỡ các công trình phụ, đập bỏ tường bao và cổng nhà để nhường mặt bằng cho dự án.

Sức lan tỏa từ tinh thần tiên phong của cụ Quý không dừng ở quyết định cá nhân, mà còn lan tỏa đến thế hệ sau. Thấy cha, ông dù tuổi đã “xưa nay hiếm” vẫn gương mẫu, đi đầu, các con, cháu đều đồng thuận, sẵn sàng hiến đất, hiến tài sản để làm đường.

Minh chứng cho sự nối tiếp tinh thần vì việc chung chính là thế hệ thứ hai trong gia đình - vợ chồng ông Trương Quang Quỳnh và bà Đoàn Thị Quê đã hiến 100 m² đất, đồng thời tháo dỡ mái tôn, đập bỏ cổng và toàn bộ dãy tường rào xây kiên cố để phục vụ đơn vị thi công.

Gia đình hai người cháu của cụ Quý là ông Trương Quang Lập và ông Trần Tuấn Anh cũng tự nguyện bàn giao diện tích đất trong quy hoạch. Mỗi hộ hiến hơn 100 m² đất, đồng thời dỡ bỏ tường rào, cổng nhà và các công trình trên đất. Tính tổng cộng, các hộ trong gia đình cụ Quý đã đóng góp hơn 500 m² đất để tuyến đường gom dân sinh được thông suốt, đảm bảo tiến độ thi công.

Nhìn tuyến đường mới đang dần hình thành trên chính phần đất gia đình, bà Đoàn Thị Quê (con dâu cụ Quý) không giấu nổi niềm tự hào về người cha.

Nói về tinh thần tiên phong của gia đình cụ Quý trong chiến dịch giải phóng mặt bằng tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng thôn Thái Niên khẳng định: “Gia đình cụ Quý là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến đất, dỡ bỏ vật kiến trúc để làm đường giao thông, truyền cảm hứng tại thôn Thái Niên. Qua đó, giúp công tác vận động trong toàn thôn thuận lợi hơn. Gia đình cụ Quý gương mẫu đi đầu, các hộ dân khác trong thôn đều tự giác ủng hộ và làm theo”.

Nhờ sức mạnh đoàn kết ấy, tuyến đường gom dân sinh dài 1,3 km dọc tuyến đường sắt tại thôn Thái Niên đã được mở rộng từ 5 - 6 m. Dự án được triển khai nhanh chóng, thông suốt, tuyệt đối không phát sinh khiếu kiện hay vướng mắc phức tạp, phục vụ đắc lực cho việc đi lại và giao thương của người dân địa phương.

Câu chuyện về gia đình ba thế hệ hiến đất làm đường là minh chứng sinh động khẳng định: Khi “ý Đảng hợp lòng dân” và có những tấm gương tiên phong, mọi khó khăn đều sẽ được tháo gỡ, để những con đường ấm no ngày càng vươn xa.