Kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm

Trả lời câu hỏi của đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) về giải pháp khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trên thực tế quá trình triển khai, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương, kể cả ở Trung ương có biểu hiện đùn đẩy công việc, cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, khó và phức tạp.

Trước thực trạng này, Thủ tướng nhấn mạnh, giải pháp đầu tiên mà Chính phủ thực hiện là tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, bảo đảm xây dựng hệ thống quy định pháp luật đồng bộ, trong đó phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan ở Trung ương cũng như chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cùng với đó, Chính phủ đang tiến hành rà soát lại toàn bộ việc phân cấp, phân quyền cho địa phương, xác định rõ những nhiệm vụ nào chính quyền cấp tỉnh, cấp xã có thể thực hiện, những nhiệm vụ nào cần tiếp tục được xem xét, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện.

Thủ tướng cũng cho biết, trong kế hoạch đầu tư công, Chính phủ đã bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc hoàn thiện quy định, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và bảo đảm nguồn lực, theo Thủ tướng, một giải pháp quan trọng khác là phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh, khi thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ đã được quy định rõ ràng nhưng cán bộ vẫn không hoàn thành mục tiêu, không bảo đảm tiến độ, kết quả và chất lượng công việc, thì phải xem xét, đánh giá nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, có biện pháp điều chỉnh, thay thế hoặc bổ sung kịp thời đối với những vị trí, bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu công việc theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Việc đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách thẳng thắn, trách nhiệm, rõ ràng.

Thủ tướng khẳng định, khi chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí công việc đã được xác định cụ thể, thì mỗi cán bộ phải chủ động tổ chức thực hiện, không thể tiếp tục có tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.