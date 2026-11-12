Hà Nội cho thuê hơn 70.200 m² đất, mặt nước làm cảng tổng hợp Gia Lâm

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 6127/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Nam Sơn thuê 70.232 m² đất và mặt nước tại xã Bát Tràng để thực hiện dự án.

Theo quyết định, diện tích cho thuê gồm 55.352 m² đất sau bến và 14.880 m² mặt nước sông. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình sử dụng đất tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần VPCC tư vấn - xây dựng lập, được UBND xã Bát Tràng chấp thuận tại Văn bản số 276/UBND-KT ngày 27/1/2026, cùng hồ sơ định vị mốc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng nhằm mục đích kinh doanh và mặt nước sông. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất và mặt nước, thu tiền thuê hằng năm. Việc cho thuê đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, Công ty TNHH Nam Sơn có trách nhiệm liên hệ UBND xã Bát Tràng để xác định diện tích đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án, làm cơ sở xác định khoản tiền phải nộp theo quy định nhằm bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa; làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và cơ quan thuế để hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Do dự án có phạm vi sử dụng đất tại khu vực bãi sông Hồng, thành phố yêu cầu doanh nghiệp quản lý, sử dụng bãi sông theo hiện trạng; tuyệt đối không đào, đắp làm thay đổi cao trình bãi sông gây ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Việc xây dựng, lắp dựng công trình, kể cả công trình tạm, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không được xây dựng hàng rào có tường bao đặc cản trở không gian thoát lũ hoặc xây dựng công trình khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông. Công ty TNHH Nam Sơn có trách nhiệm lập, phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, tài sản trong trường hợp xảy ra lũ trên sông Hồng.

Về tiến độ, trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, doanh nghiệp phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, doanh nghiệp được gia hạn không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với tiền thuê đất trong thời gian gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, UBND thành phố sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND TP Hà Nội giao các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.