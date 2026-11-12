Ngày 12/11, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Mặt tại xã Mường Bo, đồng thời chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Tha 5 tại xã Chiềng Ken, hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 870 tỷ đồng.

Hơn 870 tỷ đồng đầu tư mới, nâng công suất hai dự án thủy điện ở Lào Cai.

Theo Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 12/11/2026, UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án thủy điện Nậm Mặt tại xã Mường Bo. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư xây lắp công trình Miền Bắc.

Dự án có công suất thiết kế 5,2MW, diện tích đất dự kiến sử dụng 11,96ha, tổng vốn đầu tư hơn 191,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, chiếm 30%; vốn vay từ các tổ chức tín dụng hơn 134,3 tỷ đồng, chiếm 70%.

Các hạng mục đầu tư chính gồm cụm đầu mối, tuyến năng lượng, trạm phân phối điện, nhà máy, nhà quản lý vận hành, đường giao thông vận hành, hệ thống đấu nối truyền tải điện cùng các công trình phụ trợ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong quý I/2027. Từ quý II/2027 đến quý I/2029, nhà đầu tư thi công các hạng mục công trình, hoàn thiện phần xây dựng, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị nhà máy. Dự kiến đến quý II/2029, đưa nhà máy vào phát điện thương mại.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Cũng trong ngày 12/11, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4244/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Tha 5 tại xã Chiềng Ken, do Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Tha làm chủ đầu tư.

Điểm đáng chú ý, bổ sung đầu tư tổ máy số 3 có công suất 6,5MW, bên cạnh hai tổ máy hiện hữu có tổng công suất 13,5MW. Sau khi hoàn thành, nhà máy có tổng công suất lắp đặt 20MW.

Để thực hiện việc nâng công suất, dự án sẽ thay thế cửa lấy nước hiện trạng bằng cửa lấy nước mới; mở rộng hầm thông hồ nhằm tăng lưu lượng nước từ đập chính về đập phụ, đường kính hầm 3m, chiều dài 98m; bổ sung ống nhánh vào tổ máy số 3, thanh thải lòng hồ và đầu tư phương án đấu nối tổ máy mới lên lưới điện quốc gia. Đồng thời, sàn chống lũ nhà máy cũng được nâng cao.

Theo quyết định điều chỉnh, tổng vốn đầu tư dự án được nâng lên gần 679 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã được chấp thuận trước đây hơn 458,9 tỷ đồng; phần vốn bổ sung lần này hơn 220 tỷ đồng, gồm hơn 44 tỷ đồng vốn tự có và hơn 176 tỷ đồng vốn vay.

Đối với thủy điện Nậm Mặt, nhà đầu tư phải đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng, vận hành hồ chứa đến tuyến đường TL152 và các tuyến đường dân sinh trong khu vực; có giải pháp bảo đảm giao thông, phòng chống sạt lở, duy trì dòng chảy tối thiểu, không ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và an toàn công trình hiện hữu.

Với thủy điện Nậm Tha 5, các sở, ngành và chính quyền địa phương được giao phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, bảo đảm đúng quy hoạch, ranh giới sử dụng đất và các quy định về môi trường, xây dựng.

Việc đầu tư mới thủy điện Nậm Mặt và điều chỉnh nâng công suất thủy điện Nậm Tha 5 góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các tác động đến môi trường, tài nguyên nước, hạ tầng giao thông và đời sống người dân tại khu vực triển khai dự án.