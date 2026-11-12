Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư 3 thôn tại xã Cam Lâm

Chiều 12-11, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cùng Nhân dân liên khu dân cư 3 thôn Dầu Sơn - Đồng Cau - Vĩnh Phú (xã Cam Lâm). Cùng dự có ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Lãnh đạo xã Cam Lâm tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân 3 thôn đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam (18-11); ôn lại ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đồng thời, báo cáo khái quát những kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội nổi bật tại khu dân cư và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận cùng Nhân dân 3 thôn Vĩnh Phú - Đồng Cau - Dầu Sơn đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy nguồn lực và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Các thôn có trên 98% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; 100% hộ gia đình ký cam kết thi đua xây dựng hộ gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; trong năm, 3 thôn giảm được 21 hộ cận nghèo...

Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Cam Lâm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Khắc Hà biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã, các đoàn thể và Nhân dân 3 thôn trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục giữ gìn sự hòa thuận, chăm lo giáo dục con cháu, thực hiện nếp sống văn minh. Mỗi thôn cần lựa chọn những việc cụ thể để người dân cùng bàn, cùng làm; củng cố các tổ hòa giải, tổ an ninh trật tự, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy; quan tâm hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thông tin chính thống. Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận các thôn cần nắm bắt tâm tư, phản ánh đúng những kiến nghị và theo dõi kết quả giải quyết để thông tin đến người dân; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, những tấm gương tận tâm với thôn xóm...

UBND xã tặng giấy khen cho các tập thể.

UBND xã tặng giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Khắc Hà trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các thôn; lãnh đạo xã Cam Lâm trao 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Cam Lâm tặng giấy khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các hoạt động sôi nổi tại ngày hội.

Quầy trưng bày các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.