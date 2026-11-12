Kiến nghị các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh

CỬ TRI QUAN TÂM ĐỊNH HƯỚNG DI DỜI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH VÀ XỬ LÝ TRỤ SỞ DÔI DƯ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Mỹ Phong kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: Tập trung vào công tác bảo vệ môi trường; đầu tư, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; nạo vét các tuyến kênh, rạch; điều chỉnh, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; chế độ khám sức khỏe định kỳ. Trong đó, nhiều cử tri quan tâm việc định hướng quy hoạch, nghiên cứu di dời Trung tâm hành chính tỉnh về khu vực Cái Bè; các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh...

Đại biểu Nguyễn Thị Lan phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Mỹ Phong.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh, đại biểu Nguyễn Thị Lan thông tin, Đồng Tháp đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thách thức do xuất phát điểm kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.

Đại biểu lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trước tình hình đó, tỉnh xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn thu, nguồn cung vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc và công trình trọng điểm. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Đối với ý kiến liên quan đến định hướng di dời Trung tâm hành chính tỉnh về khu vực Cái Bè, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho biết, nội dung này đã được đề cập trong Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo định hướng quy hoạch, tỉnh sẽ nghiên cứu việc dịch chuyển Trung tâm hành chính về khu vực huyện Cái Bè (cũ) trong giai đoạn sau năm 2030, nhằm tạo sự cân bằng về không gian hành chính, khai thác lợi thế vị trí địa lý, tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường sự liên kết vùng.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, đây là định hướng mang tính dài hạn, chưa phải chủ trương triển khai ngay. Việc dịch chuyển chỉ được xem xét, thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm tính khả thi và nguồn lực đầu tư theo quy định.

Thông tin thêm về việc xử lý các trụ sở công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho biết, đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương, tỉnh đã phân cấp cho xã, phường quản lý, rà soát và xây dựng phương án xử lý phù hợp. Các phương án đang được triển khai theo quy định, trong đó có việc tổ chức cho thuê hoặc thực hiện thủ tục bán đấu giá đối với những cơ sở đủ điều kiện. Đối với trụ sở thuộc các sở, ngành cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, khai thác và xử lý cụ thể.

Các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri cũng được đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền địa phương ghi nhận, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Cái Bè đã có nhiều ý kiến thẳng thắn, thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sản xuất. Cụ thể, cử tri phản ánh các trụ sở làm việc còn dôi dư sau sáp nhập, đồng thời đề xuất nên nghiên cứu chuyển đổi công năng thành nhà ở xã hội để tạo chỗ ở an tâm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu Trần Thanh Nguyên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Cái Bè.

Về hạ tầng giao thông nông thôn, cử tri ấp Mỹ Hòa phản ánh tình trạng tuyến đường xuất hiện nhiều "ổ gà", gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con, kiến nghị ngành chức năng sớm duy tu, sửa chữa.

Trong lĩnh vực y tế, nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn về quy định tạm ứng viện phí lớn dù điều trị diện tính tiền hay BHYT, gây không ít khó khăn cho người dân lúc cấp bách. Bên cạnh đó, tình trạng thuốc bảo hiểm y tế đôi khi chưa cung ứng đủ, buộc người bệnh phải tự mua ở ngoài cũng là vấn đề mong được sớm khắc phục.

Đại biểu lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cử tri lo lắng trước thực trạng giá lúa thường xuyên giảm trong khi vật tư đầu vào ngày càng đắt đỏ; giá heo hơi xuống thấp trong khi giá thức ăn chăn nuôi neo cao khiến người nuôi lỗ vốn. Cử tri kiến nghị nhà nước có giải pháp hỗ trợ bình ổn giá thị trường để yên tâm sản xuất.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Thanh Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri. Trao đổi về từng nhóm vấn đề, đại biểu cho biết đối với các trụ sở công dôi dư sau hợp nhất, tỉnh đang tích cực rà soát, xây dựng phương án sắp xếp và khai thác hiệu quả. Chia sẻ với những lo lắng của cử tri về các tuyến đường xuống cấp, đại biểu tiếp thu và cho biết sẽ phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương rà soát, đề xuất phương án giải quyết phù hợp với khả năng nguồn lực của tỉnh.

Cử tri phát biểu.

Về vướng mắc bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh, đại biểu ghi nhận và sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người dân.

Đối với những khó khăn của nhà nông trước áp lực giá vật tư và chi phí sản xuất tăng cao, đại biểu chia sẻ và thông tin thêm, các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, bình ổn thị trường nhằm giảm chi phí đầu vào tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu Trần Thanh Nguyên khẳng định ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời, đại biểu mong muốn bà con cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền địa phương, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.