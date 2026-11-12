Cử tri gửi gắm kiến nghị thiết thực về giao thông, y tế và môi trường

KIẾN NGHỊ SỚM SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Thạnh Phú và Mỹ Thành tập trung phản ánh, kiến nghị về hạ tầng giao thông, cầu đường. Cử tri đề nghị sớm sửa chữa, mở rộng Huyện lộ 66 và Huyện lộ 68; xử lý tình trạng ngập nước ở đầu Huyện lộ 66, đoạn giáp Quốc lộ 1; sớm thi công Tỉnh lộ 868B để kết nối giao thông thuận lợi cho xã Mỹ Thành; mở rộng, sửa chữa Tỉnh lộ 865. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị sửa chữa hoặc xây mới cây cầu dân sinh bên bờ Nguyễn Thị Ba đã hư hỏng, mất an toàn và khắc phục tình trạng kẹt xe tại khu vực chợ Chà Là.

Giải trình các ý kiến của cử tri, UBND hai xã cho biết, đối với Huyện lộ 66 và Huyện lộ 68, hồ sơ thiết kế duy tu đã được lập và đang trình thẩm định. Tỉnh đã ghi vốn duy tu đợt 2 là 1,8 tỷ đồng để sửa chữa trước Tết. Đối với kiến nghị mở rộng thêm khoảng 2 m cho đoạn Huyện lộ 66 dài khoảng 4,2 km, từ Quốc lộ vào trung tâm xã, xã sẽ có văn bản báo cáo về tỉnh xem xét.

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến cử tri.

Về tình trạng ngập đoạn đầu Huyện lộ 66, UBND xã cho biết đoạn gần 100 m đọng nước giáp Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Bình Phú nhưng người dân thường nhầm là của Mỹ Thành. Xã đề nghị đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị đơn vị quản lý Quốc lộ làm cống thoát nước tại vị trí này, tránh đọng nước làm hư hỏng đường.

Đối với Tỉnh lộ 868B, theo quy hoạch chung của tỉnh, tuyến đường nối từ đường vào cầu kinh Đại Thắng (xã Mỹ Thành) đến Huyện lộ 66. Xã đề nghị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm có ý kiến với lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan cho thi công sớm tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân.

Đối với đường vào trường Mầm non (đoạn còn khoảng 200m) đã xác định được hệ số giá đất, dự kiến từ nay đến tết sẽ hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án do Ban Quản lý dự án 3 thực hiện và được chuyển tiếp sang năm 2027 để tiếp tục triển khai.

Liên quan đến cây cầu bờ Nguyễn Thị Ba, UBND xã cho biết đây là cầu do Nhân dân tự đóng góp xây dựng. Sau khi thực hiện Huyện lộ 65B (đường Chà Là), sà lan cát va chạm làm cầu hư hỏng, mất an toàn. Xã đã vận động hai nhà tài trợ khảo sát để sửa chữa hoặc xây mới. Tuy nhiên, việc sửa chữa (chi phí khoảng 100 triệu đồng) không hiệu quả do trụ cầu đã lấn sông và hư hỏng nặng; trong khi kinh phí xây mới chưa đủ, xã sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Cử tri nêu ý kiến.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Phạm Thị Mai Tiên cho biết, đối với đoạn ngập nước ở đầu tuyến giáp Quốc lộ 1, vị trí này không thuộc thẩm quyền của địa phương mà thuộc chức năng của đơn vị quản lý, khai thác Quốc lộ (BOT) và Cục Quản lý đường bộ IV. Tổ đại biểu sẽ ghi nhận, tiếp tục kiến nghị các đơn vị này sửa chữa. Nội dung này đã được cử tri nêu trong kỳ tiếp xúc trước và Sở Xây dựng đã có kiến nghị. Đối với Huyện lộ 66, tuyến đường đã được giao về xã quản lý nên trách nhiệm duy tu thuộc về xã; xã dự kiến tiếp tục sửa chữa với kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng.

Đại biểu Phạm Thị Mai Tiên cũng chia sẻ, trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, trong khi sau sáp nhập, tỉnh có rất nhiều công trình cần triển khai, các hạng mục sẽ được thực hiện theo lộ trình, từng bước và theo đúng quy trình, công trình nào cấp bách sẽ được ưu tiên thực hiện sớm. Thời gian qua, những công trình bức xúc đã được đưa vào kiến nghị, các cơ quan chức năng cũng đã khảo sát để báo cáo, làm cơ sở xem xét ưu tiên. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh sửa chữa Tỉnh lộ 865, đồng thời nghiên cứu đầu tư các tuyến đường mới nhằm kết nối giữa các địa phương trước đây thuộc hai tỉnh, tạo điều kiện phát triển đồng đều trong nội tại tỉnh.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Đại biểu Phạm Thị Mai Tiên mong muốn cử tri hai xã tiếp tục đồng hành, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng địa phương thúc đẩy kinh tế - xã hội của hai xã nói riêng và toàn tỉnh nói chung không ngừng phát triển.

KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Khánh Trung đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của HĐND tỉnh, đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề vừa qua.

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến cử tri.

Đồng thời, cử tri xã Tân Khánh Trung đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Cụ thể, cử tri kiến nghị tỉnh và địa phương quan tâm đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh phòng, chống hàng gian, hàng giả; đồng thời đề xuất đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Trạm y tế xã nhằm đáp ứng tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng gửi gắm nhiều nguyện vọng về phát triển hạ tầng và môi trường nông thôn như: Trồng cây xanh, chỉnh trang vỉa hè, thắp sáng đường quê, tăng cường thu gom và xử lý rác thải để bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng văn hóa học đường an toàn, lành mạnh.

Cử tri xã Tân Khánh Trung kiến nghị nhiều nội dung trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Trung ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri. Đồng chí cho biết các sở, ngành của tỉnh và địa phương sẽ sớm nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề mà người dân quan tâm kiến nghị. Cùng với việc tiếp thu các ý kiến chính đáng của Nhân dân, đại biểu mong muốn bà con cử tri tiếp tục đồng hành, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.