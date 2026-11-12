Quốc lộ 91 Cần Thơ đạt 99% mặt bằng, bao giờ hoàn thành?

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Chiều 12/11, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ chủ trì làm việc với các sở, ban, ngành thành phố về tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ km0 - km7) và đường Vành đai phía Tây (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C).

Tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, đây là hai dự án hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với quá trình phát triển không gian đô thị, kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, Quốc lộ 91 là trục giao thông huyết mạch, có vai trò giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm; tuyến Vành đai phía Tây không chỉ kết nối các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả các tiềm năng của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo ông Đồng Văn Thanh, quá trình triển khai các dự án thời gian qua còn bộc lộ những điểm nghẽn, tiến độ một số hạng mục chậm, công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ, một số thủ tục còn lúng túng. Thành phố cần nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế này để có giải pháp khắc phục, không để những khó khăn nhỏ tại từng khâu ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu hai chủ đầu tư tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành liên quan, chủ động giám sát từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình. Trong quá trình lập, điều chỉnh hồ sơ và thực hiện các thủ tục đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố, Sở Xây dựng phải kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý, chất lượng hồ sơ ngay từ bước đầu tiên, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ báo cáo tiến độ dự án đường Vành đai phía Tây. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đáng chú ý, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu hai chủ đầu tư phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định kỹ năng lực của các nhà thầu trước khi lựa chọn. Nhà thầu được lựa chọn phải có năng lực thực chất, kinh nghiệm thi công, nguồn lực tài chính vững mạnh, đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực, đáp ứng yêu cầu triển khai công trình đúng tiến độ, thậm chí vượt tiến độ đề ra.

Đối với từng công trình, chủ đầu tư phải xây dựng bảng tiến độ chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc, thời gian hoàn thành từng hạng mục; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần, hằng tháng, cập nhật khối lượng thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp bù tiến độ. Các vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND thành phố xem xét giải quyết, không để tồn đọng kéo dài.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ báo cáo tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Thành phố cũng sẽ thành lập Tổ giám sát, hỗ trợ đẩy nhanh các dự án trọng điểm, kèm theo danh mục cụ thể các công trình được theo dõi, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Tổ công tác có sự tham gia của các sở, ngành và địa phương liên quan, nhằm tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và tháo gỡ khó khăn ngay từ đầu quá trình triển khai.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, chiều dài khoảng 7,04 km, đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Công trình được triển khai từ năm 2023 đến năm 2027.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ bản đạt kết quả tích cực. Toàn dự án có 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí bồi thường đã được phê duyệt hơn 2.494 tỷ đồng. Công tác chi trả đã thực hiện đối với 1.090 trường hợp, tương đương hơn 2.364 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu với tổng chiều dài khoảng 14.033/14.086 m, đạt 99% chiều dài hai bên tuyến.

Ông Lê Minh Cường cho biết, Ban Quản lý dự án đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công các hạng mục theo từng đoạn tuyến, tận dụng tối đa mặt bằng đã được bàn giao để rút ngắn thời gian thực hiện. Ban cam kết phấn đấu hoàn thành tuyến chính Quốc lộ 91 chậm nhất vào cuối năm 2027.

Đường Cách Mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91) đoạn qua phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đang được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Một nội dung đáng chú ý khác là dự án hiện còn kết dư nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương bổ sung các hạng mục nhằm phát huy hiệu quả khai thác tuyến Quốc lộ 91, đồng thời giải quyết một số vấn đề về kết nối giao thông và chống ngập đô thị.

Các hạng mục bổ sung gồm những tuyến đường kết nối như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh, Âu Cơ; một số tuyến đường, hẻm trũng thấp tại phường Bình Thủy và công trình Âu thuyền Bình Thủy kết hợp hệ thống kè ven sông, phục vụ nhiệm vụ chống ngập đô thị. Ban Quản lý dự án dự kiến hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh trong tháng 11/2026 để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đường Cách Mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91) đoạn qua phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đang được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo ông Cường, các tuyến đường kết nối cơ bản không gặp vướng mắc lớn về mặt bằng, ngoại trừ một số đoạn mở mới thuộc đường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chí Thanh. Ban phấn đấu hoàn thành đồng bộ các tuyến kết nối với tuyến chính Quốc lộ 91 vào cuối năm 2027. Riêng công trình Âu thuyền Bình Thủy có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, dự kiến thực hiện đến năm 2028, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9/2028.

Đối với dự án đường Vành đai phía Tây, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi HĐND thành phố thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 22/10/2026, Sở đã khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án để trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Công nhân làm việc trên công trường công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, đoạn qua phường Cái Khế ngày 12/11/2026. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh dự kiến hơn 6.408,5 tỷ đồng. Sở Xây dựng đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt nhiệm vụ lập dự án điều chỉnh, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chỉ định đơn vị tư vấn và phối hợp hoàn thiện hồ sơ. Ngày 11/11, Sở đã trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh dự án; đồng thời cử cán bộ phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ để giải trình, bổ sung những nội dung cần thiết trong quá trình thẩm định.

Đến nay, công tác đo đạc, kiểm đếm đối với 1.263 trường hợp bị ảnh hưởng đã hoàn thành. Các đơn vị đang tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, xét duyệt phương án bồi thường và thống nhất chính sách áp dụng trên toàn tuyến. Nhu cầu tái định cư của dự án khoảng 330 hộ với 343 nền, trong khi số nền đã được phê duyệt phương án mới đạt 174 nền và đã giao thực tế 126 nền. Một số địa phương còn khó khăn về quỹ nền tái định cư, nhất là khu vực xã Phong Điền chưa có vị trí quy hoạch và nền bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng

Về tiến độ xây lắp, toàn dự án có 7 gói thầu, trong đó 4 gói đã ký hợp đồng và đang triển khai thi công. Giá trị thực hiện của các gói thầu này đạt hơn 969 tỷ đồng, tương đương 44,83% giá trị hợp đồng. Ba gói thầu còn lại đang chờ hoàn tất điều chỉnh tổng mức đầu tư để tiếp tục thẩm định dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.