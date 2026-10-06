Đồng hồ bình dân Casio lần đầu chạm giá 80.000 USD

Thị trường đồng hồ tuần qua ghi nhận nhiều màn ra mắt đáng chú ý, với loạt sản phẩm có giá trên 20.000 USD, lấy cảm hứng từ thể thao, trò chơi điện tử. Bên cạnh G-SHOCK thử nghiệm sapphire xanh trên mẫu đồng hồ 80.000 USD, Konstantin Chaykin đưa hình ảnh robot trong Atomic Heart lên cổ tay. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 6 cỗ máy nổi bật trong tuần đầu tháng 10. Ảnh minh họa: A Blog to Watch.

Nhân triển lãm Watch Art Grand Exhibition tại Milan (Italy), Patek Philippe dành riêng cho thành phố này hai phiên bản World Time Minute Repeater Ref. 5531G-012 và 5531G-013, lần lượt tái hiện Milan vào ban ngày và ban đêm bằng kỹ thuật tráng men cloisonné Grand Feu. Bên trong là Calibre R 27 HU tự động gồm 452 chi tiết, kết hợp chức năng giờ thế giới với minute repeater. Điểm đặc biệt là cơ chế điểm chuông phát ra giờ địa phương của thành phố đang được đặt tại vị trí 12 giờ trên vòng World Time. Mỗi phiên bản chỉ được sản xuất 5 chiếc, giá bán 794.600 EUR (khoảng 894.000 USD). Ảnh: Patek Philippe.

Cỗ máy mới của Armin Strom sử dụng chất liệu vàng hồng 18K trên vỏ và cả mặt số lệch tâm đến ba cầu máy của Calibre AMW21. Tribute³ Au750 có đường kính 38 mm, cỗ máy sử dụng ba kiểu guilloché khác nhau gồm soleil trên mặt số chính, grain d’orge ở mặt số phụ và Clous de Paris trên cầu ba phần tư nhìn thấy qua mặt đáy. Cấu trúc motor barrel đảo ngược giúp bộ máy chỉ dày 4,2 mm nhưng vẫn cung cấp mức dự trữ năng lượng 100 giờ. Hãng cho biết mỗi chiếc được lắp ráp hai lần nhằm kiểm tra độ chính xác cơ học. Đồng hồ giới hạn 8 chiếc, giá bán 69.000 CHF (khoảng 83.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

BST The Elements Collection 2026 của Frederique Constant được trình làng với 3 mẫu, đều lấy đá tự nhiên mặt số. Classic Moonphase Date Manufacture 40 mm sử dụng mặt số onyx đen cùng Calibre FC-716 mới có mức dự trữ năng lượng 72 giờ; Classic Tourbillon Manufacture 39 mm nổi bật với mặt số heliotrope mang các mảng màu đen, xanh lá và đỏ tự nhiên, kết hợp Calibre FC-980 và cầu tourbillon được đánh số, chạm khắc riêng. Phiên bản còn lại là Classic Perpetual Calendar Manufacture 40 mm với mặt số turquoise, hiển thị 7 thông tin gồm giờ, phút, thứ, ngày, tháng, năm nhuận và lịch tuần trăng, vận hành bằng Calibre FC-776 dự trữ năng lượng 72 giờ. Giá của cả bộ là 42.285 USD. Ảnh: Frederique Constant.

Gerald Charles tiếp tục mở rộng dòng Maestro GC Sport bằng phiên bản Light Turquoise với mặt số xanh ngọc dạng chuyển sắc và bề mặt hạt, lấy cảm hứng từ sân tennis. Mẫu đồng hồ kế thừa ý tưởng xuất hiện từ thời kỳ đại dịch, khi thương hiệu phát triển một chiếc Maestro đủ nhẹ và chịu va đập để các tay vợt chuyên nghiệp có thể đeo ngay trong trận đấu. Bộ vỏ Darkblast bằng titanium Grade 5 được gia cứng, đi cùng dây Velcro đồng màu và đưa tổng trọng lượng xuống chỉ 64 g; núm vặn được đặt bên trái nhằm hạn chế cấn vào cổ tay khi vận động. Bên trong là bộ máy tự động Swiss Manufacture 2.0 Calibre siêu mỏng, dự trữ năng lượng 50 giờ và chịu lực va đập tới 5G. Cỗ máy có giá 24.400 EUR (khoảng 24.400 USD). Ảnh: Gerald Charles.

Sau 8 năm phát triển, Casio biến một ý tưởng từng chỉ dừng ở nguyên mẫu thành MRG-D5000, chiếc G-SHOCK đầu tiên sở hữu vỏ ngoài và bezel làm từ sapphire xanh nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chống sốc đặc trưng của dòng sản phẩm. Sapphire chống xước tốt nhưng giòn và dễ nứt khi chịu va đập, vì vậy Casio phát triển cấu trúc Multi-Guard mới, ghép các thành phần sapphire với nhau mà không dùng vít, lấy cảm hứng từ kỹ thuật ghép gỗ "kigumi" truyền thống Nhật Bản. Mặt đồng hồ xanh vẫn giữ họa tiết “brick” gợi lại MR-G đầu tiên năm 1996, bộ máy Tough Solar sử dụng năng lượng ánh sáng và đồng hồ có khả năng chống nước 200 m. Đây cũng là mẫu G-SHOCK đắt nhất từ trước đến nay, giá bán 80.000 USD và chỉ có 20 chiếc. Ảnh: A Blog to Watch.

Konstantin Chaykin đưa hai robot vũ công Left Twin và Right Twin trong trò chơi Atomic Heart lên dòng Wristmon thông qua hợp tác chính thức với nhà phát triển Mundfish. Thương hiệu biến chính cơ thể robot thành cơ chế hiển thị: hai đĩa xoay ở phần ngực cho biết giờ và phút, còn khuôn mặt phía trên trở thành cửa sổ tuần trăng cỡ lớn. Hai phiên bản sử dụng vỏ titanium 40 mm, dày 12,9 mm và có cách hoàn thiện mặt số khác nhau, từ phun cát, sơn lacquer đến guilloché. Bên trong là Calibre K.18-25 tự động phát triển trên nền La Joux-Perret G200 nhưng được chỉnh sửa đáng kể, bổ sung module hiển thị riêng gồm 68 linh kiện và đạt dự trữ năng lượng 68 giờ. Mỗi phiên bản được giới hạn 69 chiếc, giá bán 20.000 CHF (khoảng 24.000 USD). Ảnh: Time+Tide Watches.