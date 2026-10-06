Tìm ra cách giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng

Tại sự kiện về nông nghiệp bền vững diễn ra ngày 6/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Việt Nam đang hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, xanh và bền vững.

Theo Thứ trưởng Hiệp, để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Một trong những định hướng được Bộ NNMT đặt ra là nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp giúp sử dụng hiệu quả đất, nước và tài nguyên, đồng thời giảm sử dụng cũng như tác động của hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, giảm phát thải, chất thải và nâng cao chất lượng, an toàn nông sản.

Tìm cách giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật

Một trong những hướng đang được nghiên cứu là nâng hiệu quả sử dụng vật tư đầu vào, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo thông tin do Kao Việt Nam công bố, tập đoàn này đang phát triển công nghệ kiểm soát tương tác giữa chất lỏng và bề mặt rắn, nhằm cải thiện khả năng tiếp xúc giữa giọt phun thuốc bảo vệ thực vật và bề mặt lá.

Cụ thể, giải pháp sử dụng các chất phụ trợ để tăng khả năng thấm ướt, giúp giọt phun lan đều và tạo lớp phủ mỏng hơn trên bề mặt lá. Theo doanh nghiệp, cách tiếp cận này có thể cải thiện độ bao phủ, khả năng thẩm thấu, qua đó giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật cần sử dụng trong khi vẫn duy trì hiệu quả phun.

Một vấn đề khác được đặt ra là khả năng kiểm soát các giọt thuốc khi sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.

Với hình thức phun từ trên cao, các giọt thuốc có kích thước nhỏ có thể bay hơi hoặc bị gió cuốn ra ngoài khu vực cần xử lý. Công nghệ nói trên được kỳ vọng giúp tăng khả năng bám dính của thuốc trên cây và hạn chế tình trạng phát tán ngoài ý muốn.

Công nghệ mới có thể giúp giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn duy trì hiệu quả phun. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, việc đưa các công nghệ này vào sản xuất tại Việt Nam hiện mới ở giai đoạn tìm kiếm cơ hội hợp tác và xác định giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại sự kiện, Kao Việt Nam và Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) đã công bố định hướng thiết lập khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NNMT), cho biết một số lĩnh vực các bên có thể tập trung gồm nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư nông nghiệp, giảm tác động môi trường trong sản xuất, cải thiện chất lượng và an toàn thực phẩm cũng như các giải pháp sau thu hoạch.

Ngoài giảm sử dụng và tác động của hóa chất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến và duy trì chất lượng, độ tươi của nông sản sau thu hoạch. Mục tiêu là giảm tổn thất, đồng thời nâng giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản.

Mục tiêu tăng 30% thu nhập cho nông dân

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, ngành nông nghiệp đang chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế, gắn hoạt động sản xuất với thị trường và mục tiêu gia tăng giá trị.

Ông cho rằng tương lai của nông nghiệp Việt Nam không chỉ được đo bằng sản lượng mà ngày càng phải thể hiện qua giá trị gia tăng, thu nhập của người nông dân, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng giảm phát thải.

Thứ trưởng NNMT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết ngành nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới chuyển đổi xanh và nâng giá trị. Ảnh: BTC.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đưa ra 3 nhóm ưu tiên. Đầu tiên là ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất xanh, trong đó nghiên cứu các giải pháp sử dụng hiệu quả đất, nước và tài nguyên; giảm sử dụng cũng như tác động của hóa chất; giảm phát thải, chất thải và nâng cao chất lượng, an toàn nông sản.

Nhóm thứ hai liên quan tới công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Bộ đề nghị tăng nghiên cứu các giải pháp duy trì chất lượng, độ tươi của nông sản, qua đó giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng giá trị gia tăng.

Cuối cùng là tăng liên kết công - tư giữa doanh nghiệp với cơ quan chuyên môn, địa phương, hợp tác xã, viện nghiên cứu và trường đại học để đưa các chương trình từ nghiên cứu sang ứng dụng thực tế.

Một trong những cơ chế được sử dụng để huy động nguồn lực cho quá trình này là PSAV, nền tảng hợp tác công - tư nhằm kết nối các chuỗi giá trị, xác định vấn đề ưu tiên và thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, thông qua các nhóm hợp tác PPP theo ngành hàng và PPP phát triển hợp tác xã, PSAV hướng tới thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nâng năng suất và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Đáng chú ý, mục tiêu "20-20-20" trước đây đã được cập nhật thành "30-30-30", tương ứng tăng 30% năng suất, tăng 30% thu nhập cho nông dân và giảm 30% phát thải.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Bộ NNMT muốn tăng liên kết giữa doanh nghiệp với cơ quan chuyên môn, địa phương, hợp tác xã, viện nghiên cứu và trường đại học, qua đó đưa các giải pháp công nghệ phù hợp từ nghiên cứu vào thực tế sản xuất.