Hợp nhất quy chuẩn an toàn sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động

Ngày 14/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký xác thực Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BCT. Văn bản hợp nhất giữa Thông tư số 18/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động, ký hiệu QCVN 01:2014/BCT, với Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 ban hành các sửa đổi QCVN về vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị di động để sản xuất thuốc nổ công nghiệp và yêu cầu về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động. Thiết bị di động là tổ hợp các thiết bị chứa, trộn và chuyển nạp nguyên liệu thuốc nổ công nghiệp rời, lắp trên ô tô.

Bộ Công Thương xác thực Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BCT về quy chuẩn an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động.

Theo nội dung sửa đổi, chỉ sử dụng ô tô có động cơ chính dùng nhiên liệu diesel hoặc điện. Ô tô phải tuân thủ QCVN 122:2024/BGTVT. Điều 14 quy định về kiểm định được bãi bỏ.

Sản phẩm thuốc nổ công nghiệp được sản xuất bằng thiết bị di động phải được công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa. Việc ghi nhãn thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ. Việc công bố hợp quy thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định này.

Chứng nhận hợp quy đối với thuốc nổ công nghiệp bao gói sản xuất bằng thiết bị di động thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7. Hai phương thức này quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Với phương thức 5, lần đánh giá giám sát đầu tiên không quá 12 tháng, tính từ khi giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực. Các lần tiếp theo không quá 24 tháng/lần, tính từ ngày kết thúc lần đánh giá giám sát trước.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý chất lượng sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp tại địa phương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy. Cơ quan này đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy và kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn trên địa bàn.

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