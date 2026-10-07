Smartphone chống nước, camera Zeiss, pin 7.200mAh, giá gần 17 triệu đồng

Tại Ấn Độ, Vivo V80 được bán với 3 phiên bản bộ nhớ gồm 8 GB RAM + 128 GB với giá 62.999 Rupee (tương đương 16,99 triệu đồng). Phiên bản RAM 8GB + 256 GB có giá 69.999 Rupee (18,88 triệu đồng) và phiên bản cao cấp nhất với RAM 8GB + 512GB có giá 79.999 Rupee (21,57 triệu đồng). Người dùng có thể lựa chọn ba màu gồm Sunrise Anthem, Horizon Blue và Stellar Black. Vivo bắt đầu nhận đặt trước Vivo V80 từ ngày 6/10, trước khi sản phẩm chính thức lên kệ vào ngày 13/10.

Điểm nhấn đáng chú ý trên Vivo V80 nằm ở hệ thống camera Zeiss. Ở phía sau, máy được trang bị camera tele ban đêm Zeiss 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX882, hỗ trợ chống rung quang học OIS, zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số lên đến 100x. Camera tele này cũng hỗ trợ chụp ảnh chân dung với mức zoom tối đa 10x, giúp người dùng linh hoạt hơn khi ghi lại chủ thể ở nhiều khoảng cách khác nhau.

Vivo V80.

Đồng thời, Vivo còn tích hợp 5 tiêu cự chuyên dụng cho chế độ chân dung trên Vivo V80 gồm 23mm, 35mm, 50mm, 85mm và 100mm, kết hợp với hiệu ứng bokeh mô phỏng đặc trưng của Zeiss nhằm tạo ra hậu cảnh tự nhiên hơn.

Hệ thống camera sau của Vivo V80 còn bao gồm camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA-700V kích thước 1/1.56 inch, khẩu độ f/1.75 và hỗ trợ OIS, cùng camera góc siêu rộng 8MP với góc nhìn 110 độ và khẩu độ f/2.2. Máy cũng được trang bị đèn Aura nhằm hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Ở mặt trước, Vivo V80 sở hữu camera selfie 50MP hợp tác cùng Zeiss, hỗ trợ tự động lấy nét, góc nhìn 92 độ và các thuật toán làm nổi bật đường nét khuôn mặt, hướng tới khả năng chụp chân dung và selfie chất lượng cao. Khả năng quay video cũng là một trong những điểm được Vivo tập trung trên V80.

Smartphone này có thể quay video 4K ở tốc độ tối đa 60 khung hình/giây, đồng thời cung cấp ba cấu hình màu điện ảnh gồm Modern Movie, Vibrant và Pastel. Phần cứng camera được hỗ trợ bởi loạt công cụ AI như AI Creative Camera với hơn 30 kiểu hình ảnh thiết lập sẵn, AI Diwali Portrait 2.0 dành cho ảnh theo chủ đề lễ hội và AI Retouch cho phép mở rộng nền, xóa hoặc định vị lại đối tượng trong ảnh. Những tính năng này giúp Vivo V80 hướng tới nhóm người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video và xử lý nội dung trực tiếp trên smartphone.

Ở mặt trước, Vivo V80 sở hữu màn hình AMOLED phẳng 6,59 inch với độ phân giải 1,5K (2.750x1.260 pixel). Màn hình hỗ trợ tần số quét 144Hz, HDR10+ và công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao 4.320Hz. Độ sáng tối đa cục bộ có thể đạt tới 5.000 nit, trong khi phần viền màn hình được thiết kế khá mỏng, chỉ khoảng 0,125 cm. Cấu hình này hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà khi chơi game, xem video cũng như thực hiện các tác vụ đa phương tiện.

Về hiệu năng, Vivo V80 sử dụng nền tảng di động Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 được sản xuất trên tiến trình 4nm, kết hợp GPU Adreno 722. Máy có 8GB RAM LPDDR4X cùng các tùy chọn bộ nhớ trong 128GB, 256GB và 512GB chuẩn UFS 3.1. Đây là cấu hình hướng tới nhóm smartphone tầm trung cao cấp, đủ khả năng đáp ứng các tác vụ hàng ngày, xử lý hình ảnh, quay video và chơi nhiều tựa game di động.

Vivo V80 cũng gây chú ý với viên pin 7.200mAh, được Vivo giới thiệu là dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên một sản phẩm thuộc dòng V-Series. Pin dung lượng lớn được kết hợp với công nghệ sạc nhanh FlashCharge 90W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục của người dùng sáng tạo nội dung. Đây là một trong những nâng cấp quan trọng của Vivo V80 khi thời lượng pin ngày càng trở thành yếu tố được quan tâm trên smartphone hiện nay.

Về thiết kế và độ bền, Vivo V80 sử dụng mặt lưng kính được gia công thủ công cùng khung hợp kim nhôm cường độ cao. Thân máy có độ dày 7,69mm và trọng lượng 203g. Smartphone được trang bị cảm biến vân tay siêu âm 3D tích hợp dưới màn hình, đồng thời đạt chuẩn IP68 và IP69 về khả năng chống bụi và chống nước. Máy cũng sở hữu hệ thống loa stereo, hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao và kết nối âm thanh thông qua USB Type-C.

Vivo V80 là smartphone dòng V đầu tiên được cài đặt sẵn giao diện OriginOS 7, hệ điều hành Android 17. Một số tính năng đáng chú ý gồm Origin Smooth Engine giúp tối ưu hiệu năng, Snap Note hỗ trợ chuyển đổi nội dung văn bản trong ảnh thành ghi chú có thể chỉnh sửa và vivo Office Kit phục vụ nhu cầu làm việc trên nhiều thiết bị. Vivo cũng cam kết cung cấp các bản cập nhật bảo mật trong thời gian lên tới sáu năm cho mẫu smartphone này.

V80 hỗ trợ kết nối mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC và hệ thống định vị gồm GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo và QZSS. Máy sử dụng hai SIM nano hoặc kết hợp nano SIM với eSIM tùy thị trường, đồng thời trang bị cổng USB Type-C 2.0.