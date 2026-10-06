Cảnh giác chiêu trò mạo danh Viện Kiểm sát dụ nạn nhân đóng phí để thu hồi tiền

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, qua rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một trang Facebook mang tên “Viện Kiểm sát Liên kết ngân hàng hỗi trợ” có dấu hiệu mạo danh cơ quan tư pháp để tiếp cận những người từng bị lừa đảo.

Trang Facebook này đăng tải nhiều nội dung cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng như mạo danh công an, ngân hàng, đầu tư trực tuyến… qua đó tạo dựng hình ảnh của một kênh hỗ trợ pháp lý để tiếp cận nạn nhân.

Đáng chú ý, trang sử dụng danh nghĩa Viện Kiểm sát, đăng tải các hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI và tự giới thiệu có “Liên kết với ngân hàng” nhằm gia tăng mức độ tin cậy.

Người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Viện kiểm sát để lừa đảo. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Sau khi thu hút người dùng, trang hướng dẫn họ liên hệ qua tin nhắn riêng để nhận “tư vấn ban đầu miễn phí”, “hỗ trợ truy vết”, “bảo vệ quyền lợi” hoặc “chuẩn bị hồ sơ để làm việc với công an”.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn này nhắm vào những người từng mất tiền do lừa đảo, đang có tâm lý tìm cách thu hồi tài sản nên dễ tiếp tục tin vào những lời quảng cáo về khả năng hỗ trợ.

Khi nạn nhân chủ động liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, sau đó đưa ra nhiều khoản phí như “phí hồ sơ”, “phí truy vết”, “phí hỗ trợ”.

Một số trường hợp còn được hướng dẫn cài đặt hoặc truy cập các ứng dụng không rõ nguồn gốc, tạo điều kiện để đối tượng tiếp tục chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin của nạn nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tài khoản mạng xã hội tự xưng là cơ quan Nhà nước, tổ chức pháp luật hoặc đơn vị hỗ trợ thu hồi tiền cho người từng bị lừa đảo.

Việc một trang sử dụng hình ảnh được tạo bằng AI hoặc đưa ra thông tin về việc “Liên kết ngân hàng” không phải căn cứ xác định đó là kênh thông tin chính thống hay có thẩm quyền hỗ trợ thu hồi tài sản.