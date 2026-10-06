TV chưa cần thay nhưng trải nghiệm có thể nâng cấp

Một chiếc TV đã sử dụng nhiều năm chưa chắc đã cần được thay thế chỉ vì công nghệ mới liên tục xuất hiện. Trong nhiều trường hợp, chất lượng trải nghiệm còn phụ thuộc vào cách thiết lập, môi trường xung quanh và những thiết bị được kết nối với TV.

Quan trọng hơn, phần lớn những nâng cấp này không đòi hỏi khoản đầu tư quá lớn nhưng vẫn có thể tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm xem hàng ngày.

TỐI ƯU CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH

Mọi màn hình đều có giới hạn về khả năng hiển thị hình ảnh. Điều đó không có nghĩa một chiếc TV mới xuất xưởng đã được thiết lập ở mức tối ưu. Một số mẫu được hiệu chỉnh nhất định ngay từ nhà máy, nhưng thiết lập hình ảnh phù hợp còn phụ thuộc vào nội dung đang xem, sở thích cá nhân cũng như điều kiện ánh sáng và cách bố trí của không gian giải trí.

Không chỉ giúp bộ phim hay chương trình truyền hình hiển thị gần với ý đồ ban đầu của nhà sản xuất, hiệu chỉnh đúng cách còn khiến hình ảnh trở nên đẹp và có chiều sâu hơn. Nhờ đó, một chiếc TV tưởng như đã cũ có thể vẫn mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

Việc hiệu chỉnh cũng không nhất thiết đòi hỏi những thiết bị chuyên dụng đắt tiền. Có thể sử dụng các mẫu kiểm tra hình ảnh và tự điều chỉnh bằng mắt để cải thiện đáng kể chất lượng hiển thị.

Chẳng hạn, với Apple TV 4K kết hợp cùng iPhone có Face ID chạy iOS 14.5 trở lên, camera của iPhone thậm chí có thể được sử dụng để hiệu chỉnh hình ảnh cho đầu vào 4K của Apple TV.

Một cách đơn giản khác để cải thiện trải nghiệm hình ảnh là bổ sung đèn LED phía sau TV, hay còn gọi là đèn bias. Đèn bias tận dụng một số đặc điểm về thị giác và tâm lý để thay đổi cách mắt và não bộ cảm nhận hình ảnh.

Hiệu quả của đèn bias thể hiện rõ nhất khi xem TV trong phòng tối. Ánh sáng nền phía sau TV giúp mắt không phải liên tục điều chỉnh giữa màn hình sáng và môi trường xung quanh tối hoàn toàn, từ đó giảm cảm giác mỏi mắt khi theo dõi những cảnh có độ tương phản cao.

Đèn bias tận dụng một số đặc điểm về thị giác và tâm lý để thay đổi cách mắt và não bộ cảm nhận hình ảnh

Nguồn sáng dịu phía sau TV cũng có thể khiến hình ảnh được cảm nhận là sống động hơn với độ tương phản cao hơn so với thực tế. Khi đèn bias được thiết lập ở nhiệt độ màu gần với ánh sáng ban ngày tự nhiên, cảm nhận về màu sắc cũng có thể được cải thiện nhờ có một nguồn sáng trung tính làm điểm tham chiếu.

Tuy nhiên, ngay cả một chiếc TV được hiệu chỉnh tốt và trang bị đèn bias cũng khó phát huy hết khả năng nếu hệ thống chiếu sáng trong phòng không phù hợp. Ánh sáng quá mạnh có thể tạo ra hiện tượng chói và phản chiếu trên màn hình, đặc biệt trong những cảnh tối, khiến hình ảnh mất đi độ tương phản và chi tiết.

Kiểm soát lượng ánh sáng trong phòng là cách đơn giản nhất để hạn chế vấn đề này. Rèm dày hoặc rèm cản sáng có thể giúp giảm ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, trong khi đèn thông minh có khả năng điều chỉnh độ sáng cho phép thiết lập mức ánh sáng phù hợp khi xem TV.

Không nhất thiết phải xem trong bóng tối hoàn toàn. Chỉ cần giảm ánh sáng trong phòng đến mức vừa đủ để hạn chế chói và phản chiếu là đã có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Trong một số trường hợp, vị trí và hướng đặt TV cũng cần được điều chỉnh để tránh ánh sáng từ cửa sổ, đèn hoặc các vật thể sáng ở phía đối diện phản chiếu lên màn hình, đặc biệt khi xem những cảnh tối.

Một số TV cho phép lưu các chế độ hình ảnh riêng hoặc cung cấp chế độ xem ban ngày và ban đêm, qua đó thuận tiện hơn khi điều chỉnh hình ảnh theo điều kiện ánh sáng.

Nếu TV được trang bị cảm biến ánh sáng và chế độ tự động điều chỉnh độ sáng, tính năng này cũng đáng để thử nghiệm nhằm tìm ra cách xử lý phù hợp với sự thay đổi của ánh sáng trong phòng.

Chỉ cần kiểm soát tốt hiện tượng chói và phản chiếu, chất lượng trải nghiệm xem TV có thể được cải thiện đáng kể mà không cần thay màn hình mới.

NÂNG CẤP ÂM THANH

Trong khi những người yêu thích phong cách hoài cổ vẫn dành tình cảm cho màn hình CRT, phần lớn người dùng đã chuyển sang những chiếc TV mỏng, nhẹ và có màn hình lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, thiết kế ngày càng mảnh mai cũng khiến TV phải đánh đổi đáng kể về chất lượng âm thanh. Không gian bên trong TV LCD hay OLED quá hạn chế để bố trí hệ thống loa lớn và chất lượng, vì vậy âm thanh từ nhiều mẫu TV hiện nay thường khá mỏng, thiếu chiều sâu và không thực sự sống động.

Đó cũng là lý do soundbar ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, không nhất thiết phải chi nhiều tiền mới có thể cải thiện âm thanh. Gần như bất kỳ soundbar nào cũng có thể mang lại chất lượng tốt hơn loa tích hợp của TV, trong khi một mẫu đi kèm loa siêu trầm riêng sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn, đặc biệt ở dải âm trầm và cảm giác sống động khi xem phim.

Gần như bất kỳ soundbar nào cũng có thể mang lại chất lượng tốt hơn loa tích hợp của TV

Soundbar cũng không phải lựa chọn duy nhất. Nếu TV có các cổng âm thanh phù hợp, chẳng hạn jack analog 3,5 mm hoặc RCA stereo, có thể kết nối với nhiều loại loa ngoài khác nhau.

Loa bookshelf là một lựa chọn đáng cân nhắc, trong khi các bộ Hi-Fi đã qua sử dụng vẫn có thể mang lại chất lượng âm thanh tốt với chi phí hợp lý. So với loa tích hợp trên TV, một hệ thống loa tốt hơn có thể cải thiện đáng kể độ chi tiết, chiều sâu và cảm giác đắm chìm khi xem nội dung.

Bên cạnh thiết bị phát âm thanh, cách xử lý âm học trong phòng cũng ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm nghe. Tương tự như việc điều chỉnh ánh sáng giúp cải thiện hình ảnh, xử lý âm học có thể hạn chế những phản xạ âm thanh không mong muốn.

Mục tiêu không phải là khiến căn phòng hoàn toàn không có tiếng vọng, mà là kiểm soát những phản xạ gây ảnh hưởng tiêu cực đến âm thanh.

Với phòng chiếu phim tại gia, mức độ phủ vật liệu tiêu âm thường vào khoảng 20 – 30% diện tích phòng. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn cải thiện trải nghiệm xem TV, không cần đầu tư đến mức đó.

Các tấm tiêu âm đặt trên bức tường phía sau TV có thể giúp giảm tiếng vọng, trong khi bẫy âm trầm ở các góc phòng có tác dụng hạn chế hiện tượng âm trầm ù và dội, đặc biệt khi sử dụng loa siêu trầm và mở âm lượng lớn.

Những thay đổi đơn giản khác cũng có thể tạo ra hiệu quả nhất định. Một tấm thảm trên sàn cứng giúp giảm phản xạ âm thanh, còn rèm dày vừa có tác dụng kiểm soát ánh sáng vừa có thể hấp thụ một phần âm thanh.

Không cần biến căn phòng thành một phòng chiếu phim chuyên nghiệp, chỉ cần lựa chọn đúng vị trí và đầu tư vừa đủ vào các giải pháp xử lý âm học có giá hợp lý cũng có thể mang lại cải thiện đáng kể.

TỐI ƯU VỊ TRÍ VÀ CÁCH BỐ TRÍ TV

Vị trí đặt TV có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm xem. Nếu TV ở quá xa, nhiều chi tiết trên màn hình sẽ bị bỏ lỡ. Trong khi nếu đặt quá cao, góc nhìn không phù hợp có thể gây mỏi cổ và làm giảm chất lượng hình ảnh.

Một nguyên tắc đơn giản là khi ngồi xem, tầm mắt nên hướng tự nhiên vào khoảng giữa màn hình. Điều này có thể khiến những mẫu TV lớn được đặt thấp hơn đáng kể so với suy nghĩ thông thường.

Nếu vị trí xem khiến đầu hơi ngẩng lên, chẳng hạn khi sử dụng ghế tựa, TV có thể được lắp cao hơn một chút. Khi đó, giá treo có khả năng nghiêng xuống sẽ giúp màn hình vẫn nằm đúng hướng nhìn.

Việc tính toán khoảng cách và góc nhìn có thể hơi phức tạp, nhưng lựa chọn đúng vị trí đôi khi đủ để tận dụng tốt chiếc TV hiện tại thay vì phải mua một mẫu lớn hơn không thực sự cần thiết.

Nếu không treo TV lên tường, phần lớn người dùng sẽ sử dụng chân đế đi kèm trong hộp. Với nhiều mẫu TV hiện nay, đó chỉ là một cặp chân bằng nhựa hoặc kim loại gắn vào các vị trí có sẵn trên thân máy, với chức năng cơ bản nhất là giữ TV đứng vững và không bị đổ.

Tuy nhiên, chân đế nguyên bản không phải lựa chọn duy nhất. Trên thị trường có nhiều loại chân đế bán riêng, sử dụng chính các lỗ bắt chuẩn VESA trên TV để mang lại nhiều tính năng và sự linh hoạt hơn.

Một số mẫu có bánh xe, giúp dễ dàng di chuyển TV giữa các phòng, trong khi chân đế đa năng có thể giữ TV ổn định hơn và tích hợp khả năng nghiêng, xoay hoặc điều chỉnh độ cao.

Một chiếc chân đế phù hợp có thể thay đổi đáng kể cách bố trí và sử dụng TV, đặc biệt trong những không gian không thể hoặc không được phép treo TV lên tường. Vì vậy, việc không thể lắp TV lên tường không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận chiếc chân đế tiêu chuẩn đơn điệu đi kèm máy.