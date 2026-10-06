Điện thoại Android dính nước, đừng vội làm điều này

Điện thoại Android rơi xuống nước là sự cố dễ khiến người dùng cuống cuồng tìm cách cứu máy. Tuy nhiên, những thao tác tưởng như giúp thiết bị khô nhanh lại có thể khiến nước lan sâu hơn hoặc làm hỏng linh kiện. Trong những giây đầu tiên, điều quan trọng nhất là tắt nguồn điện thoại nếu máy vẫn đang hoạt động.

Tắt nguồn và ngắt mọi kết nối là bước đầu tiên khi điện thoại Android bị dính nước.

Sau khi tắt máy, người dùng cần lập tức rút toàn bộ dây sạc hoặc kết nối với máy tính, pin dự phòng. Không nên tiếp tục nhấn các phím vật lý hay cố khởi động lại để kiểm tra thiết bị. Tiếp đó, tháo ốp lưng, lấy khay SIM và thẻ nhớ nếu có. Với những mẫu Android sử dụng pin tháo rời, hãy tháo pin ngay khi có thể. Các bộ phận này nên được đặt riêng trên bề mặt khô, sạch.

Tiếp theo, dùng khăn mềm hoặc khăn vi sợi lau nhẹ phần nước bên ngoài, đặc biệt tại các khe loa và cổng kết nối. Không nên lắc mạnh điện thoại bởi hành động này có thể khiến nước di chuyển sâu hơn vào bên trong. Nếu sử dụng khí nén để hỗ trợ làm khô, chỉ nên dùng lực nhẹ và xịt từ góc nghiêng, tránh tạo áp lực lớn trực tiếp vào cổng sạc hoặc loa.

Không nên dùng nhiệt độ cao để làm khô smartphone vì có thể gây thêm hư hỏng cho linh kiện.

Sau khi lau khô bề mặt, hãy đặt điện thoại tại nơi khô ráo, thoáng khí và kiên nhẫn chờ nước bay hơi. Các gói silica gel có thể được dùng để hút ẩm nếu đặt cùng thiết bị trong túi kín. Gạo khô thường được truyền miệng như một cách cứu điện thoại dính nước, nhưng không phải lựa chọn tối ưu bởi bụi và hạt nhỏ có thể lọt vào các cổng kết nối.

Đặc biệt, người dùng không nên dùng máy sấy tóc, lò sưởi, lò nướng hoặc lò vi sóng để làm khô điện thoại. Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến pin, keo và linh kiện bên trong. Việc tự tháo máy nguyên khối cũng tiềm ẩn nguy cơ làm đứt cáp hoặc hỏng các kết nối. Sau khi để thiết bị khô đủ lâu, có thể kiểm tra và khởi động lại. Nếu máy không lên nguồn hoặc xuất hiện lỗi về loa, micro, camera, màn hình hay sạc, nên đưa thiết bị tới trung tâm bảo hành hoặc cơ sở sửa chữa uy tín để kiểm tra.