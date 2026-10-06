Infineon mở rộng đầu tư, tăng tốc R&D bán dẫn tại Việt Nam

Infineon Technologies chính thức khai trương văn phòng mới tại TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục mở rộng đầu tư và tăng cường năng lực R&D, hướng tới đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về bán dẫn hàng đầu Đông Nam Á.

Tọa lạc tại tòa nhà OfficeHaus, số 32 đường Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh, văn phòng mới là trung tâm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), kinh doanh và tiếp thị của Infineon tại khu vực miền Nam Việt Nam.

Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động đánh dấu bước tiến tiếp theo trong quá trình mở rộng hiện diện của Infineon tại Việt Nam. Hiện công ty có khoảng 80 nhân viên làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong chiến lược tiếp tục đầu tư vào nguồn lực địa phương, Infineon dự kiến tăng gấp đôi quy mô đội ngũ R&D tại TP. Hồ Chí Minh trong 2 năm tới.

Ông C.S. Chua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Infineon Technologies khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, Việt Nam đang là một trong những thị trường đầy tiềm năng của châu Á về đổi mới công nghệ, nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao và phát triển ngành bán dẫn.

Theo ông C.S. Chua, việc khai trương văn phòng mới thể hiện niềm tin của Infineon vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ khách hàng, phát triển nhân tài địa phương và đóng góp vào hệ sinh thái bán dẫn. Thông qua đầu tư vào con người, quan hệ đối tác và R&D, doanh nghiệp muốn góp phần xây dựng nền tảng cho thế hệ đổi mới sáng tạo tiếp theo tại Việt Nam.

Từ góc độ công nghệ, văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các giải pháp Automotive Ethernet (Ethernet ô tô) và vi điều khiển dành cho ô tô. Các đội ngũ kỹ thuật tham gia cả quy trình trước và sau giai đoạn sản xuất chip, gồm pre-silicon và post-silicon.

Đây là những công nghệ then chốt đối với sự phát triển của các dòng xe được định hình bằng phần mềm, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), khả năng kết nối trên xe và xu hướng chuyển dịch sang di chuyển thông minh, điện hóa.

Việc mở văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh cũng nối tiếp bước đi của Infineon tại Việt Nam. Trước đó, năm 2023, công ty thành lập một đội ngũ kỹ sư tại Hà Nội để hỗ trợ các hoạt động phát triển bán dẫn, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu của tập đoàn.

Động thái tăng đầu tư diễn ra trong bối cảnh ngành bán dẫn Việt Nam được tiếp đà phát triển nhờ nguồn nhân lực tài năng ngày càng dồi dào, dòng vốn đầu tư quốc tế gia tăng và quyết tâm của Chính phủ trong phát triển năng lực chiến lược ở các khâu thiết kế, R&D và đổi mới sáng tạo.

Thông qua đầu tư và các quan hệ đối tác, Infineon đang tham gia vào quá trình phát triển đội ngũ kỹ sư địa phương, đồng thời góp phần củng cố hệ sinh thái công nghệ của Việt Nam. Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, công ty đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu như VinFast và VinRobotics, hỗ trợ phát triển lĩnh vực di chuyển bằng xe điện và các hệ thống thông minh.

Đây là cơ sở để Infineon tăng kết nối với khách hàng, mở rộng hợp tác và đưa năng lực kỹ thuật Việt Nam vào chuỗi đổi mới toàn cầu.

Thay thế cơ sở trước đây tại khu phức hợp eTown, văn phòng OfficeHaus được thiết kế như không gian làm việc hiện đại, đề cao hợp tác và kết nối, đồng thời hướng tới kế hoạch tăng trưởng trong tương lai. Cơ sở mới giúp Infineon tăng cường kết nối với khách hàng và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo hiệu quả hơn.