VinFast sẽ đưa dòng xe bus điện vào thị trường Mỹ từ quý 1/2028

Khu trưng bày của VinFast tại Triển lãm và Hội nghị APTA TRANSform & EXPO 2026 (Chicago). Ảnh: VinFast.

Theo thỏa thuận, NexMove (liên doanh giữa Transportation Management Services - TMS và Zeem Solutions) sẽ đóng vai trò cung cấp xe bus điện VinFast cho các đơn vị vận tải công cộng tại Mỹ dưới hình thức dịch vụ trọn gói. Giải pháp này tích hợp đồng bộ từ phương tiện, hệ thống trạm sạc, quy trình bảo dưỡng đến vận hành.

Cách tiếp cận này giúp khách hàng doanh nghiệp từng bước chuyển đổi sang đội xe thuần điện mà không phải chịu áp lực tự xây dựng toàn bộ hạ tầng từ đầu, với mục tiêu duy trì tỷ lệ xe sẵn sàng hoạt động lên tới 97%.

Trước khi chính thức bàn giao lô xe thương mại vào năm 2028, NexMove sẽ bố trí các phiên bản xe mẫu tại hệ thống điểm sạc của Zeem. Động thái này nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và đơn vị vận tải công cộng tại Mỹ trực tiếp vận hành thử, đánh giá chất lượng và sự phù hợp của phương tiện với đặc thù giao thông đô thị bản địa.

Về mặt kỹ thuật, các mẫu xe bus điện VinFast dành cho thị trường Mỹ được trang bị công nghệ pin LFP và khả năng sạc nhanh. Phương tiện tích hợp hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS) sử dụng camera và radar để nhận diện và cảnh báo tình huống theo thời gian thực, đi kèm hệ thống liên lạc thông minh kết nối giữa đội ngũ vận hành và hành khách.

Phía đối tác đánh giá cao kinh nghiệm thực tiễn của VinFast khi hãng đã đưa khoảng 2.000 xe bus điện vào khai thác thương mại tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Cơ quan Quản lý Vận tải Công cộng Liên bang Mỹ (FTA), ông Paul Gioupis, Đồng sáng lập NexMove cho biết hai bên đang hướng tới kế hoạch xây dựng năng lực sản xuất xe bus điện VinFast ngay tại thị trường nội địa Mỹ trong thời gian tới.

Theo ông Brian Finnerty, Tổng giám đốc VinFast Bắc Mỹ, việc mở rộng sang phân khúc vận tải hành khách công cộng là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thuần điện của hãng tại thị trường này, song song với dải sản phẩm ô tô cá nhân đang phân phối.

Cùng với lộ trình thiết lập mạng lưới tại châu Âu, việc thâm nhập thị trường xe bus điện Mỹ cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô hiện diện tại các thị trường trọng điểm trên toàn cầu.