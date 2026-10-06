Emmy rời truyền hình sau 7 thập kỷ, chuyển sang trực tuyến

Theo thỏa thuận có thời hạn 6 năm được Amazon và Viện Hàn lâm Truyền hình Mỹ công bố ngày 6/10, lễ trao giải Emmy Primetime lần thứ 79, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2027, sẽ là kỳ đầu tiên được phát trên Prime Video. Tuy nhiên, người xem không cần đăng ký Prime Video để theo dõi lễ trao giải; chương trình vẫn được phát miễn phí.

Emmy được phát trên một trong 4 mạng truyền hình lớn của Mỹ gồm ABC, CBS, Fox và NBC hằng năm kể từ năm 1955. Trong 30 năm qua, quyền phát sóng luân phiên giữa bốn mạng này theo cơ chế thường được gọi là “Wheel Deal”. NBC là mạng đầu tiên phát sóng Emmy trên toàn quốc và cũng là đơn vị phát sóng lễ trao giải hồi tháng trước.

Việc Emmy chuyển sang một nền tảng trực tuyến duy nhất trong 6 năm diễn ra trong bối cảnh khán giả truyền hình ngày càng phân tán và lượng người xem các lễ trao giải lớn giảm mạnh. Emmy từng thu hút hơn 20 triệu người xem ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng hiện chỉ còn khoảng 7 triệu.

Amazon kỳ vọng Prime Video có thể giúp Emmy tiếp cận nhóm khán giả trẻ hơn, đồng thời tận dụng lượng nội dung truyền hình phong phú trên nền tảng này để quảng bá các chương trình được đề cử và thu hút người xem đến với lễ trao giải. Mike Hopkins, người đứng đầu Prime Video và Amazon MGM Studios, cho biết việc có thể quảng bá các tác phẩm được đề cử trong suốt năm sẽ giúp tạo thêm sự quan tâm đối với Emmy.

Quyết định này cũng cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong cách các sự kiện giải trí lớn tiếp cận khán giả. Tháng 12/2025, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ thông báo lễ trao giải Oscar sẽ chuyển sang phát trên YouTube từ năm 2029, chấm dứt mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ với các mạng truyền hình.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Truyền hình Cris Abrego cho rằng việc có một đối tác duy nhất trong thời gian dài sẽ giúp ban tổ chức và nền tảng phát sóng phối hợp ổn định hơn. Ông nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Emmy vẫn là tôn vinh những tác phẩm truyền hình xuất sắc, bất kể chúng được đưa đến khán giả qua nền tảng hay màn hình nào.