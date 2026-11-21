CBCS Công an phường Hải Vân xem phim trong khuôn khổ "Tuần chiếu phim cách mạng".

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ được tuyên truyền, quán triệt về nguồn gốc, lịch sử hình thành và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tập trung làm rõ những giá trị cốt lõi của văn hóa Công an nhân dân, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, nội dung sinh hoạt nhấn mạnh việc gắn xây dựng văn hóa Công an nhân dân với thực hiện phong trào thi đua "Ba Nhất". Trong khuôn khổ chương trình, Công an phường tổ chức chiếu các bộ phim cách mạng có giá trị lịch sử, nghệ thuật và ý nghĩa giáo dục sâu sắc, gồm: "Mùi cỏ cháy" (2012), "Thầu Chín ở Xiêm" (2014), "Nhà tiên tri" (2015), "Bình minh đỏ" (2021) và "Thanh âm vượt đại dương" (2026).