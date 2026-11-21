Giải Pickleball Báo Công luận

Mở rộng giao lưu, lan tỏa tinh thần gắn kết

Đánh giá về không khí và công tác tổ chức giải đấu, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, giải đã tạo được bầu không khí hào hứng, sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo vận động viên đến từ các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên cả nước.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia thi đấu tại Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026.

Theo ông Đặng Khắc Lợi, qua từng mùa tổ chức, Báo Nhà báo và Công luận ngày càng cho thấy sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị, điều hành giải đấu. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là sân chơi quy tụ nhiều cơ quan báo chí, tạo điều kiện để những người làm công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, phóng viên, biên tập viên và các vận động viên gặp gỡ, giao lưu.

"Ý nghĩa của giải đấu không chỉ nằm ở việc rèn luyện sức khỏe mà còn ở khả năng kết nối, chia sẻ và tăng cường hợp tác giữa những người làm báo", ông chia sẻ. Thông qua các hoạt động thi đấu, giao lưu, khoảng cách giữa các đơn vị được thu hẹp, sự gắn bó giữa những người đồng nghiệp cũng được bồi đắp.

Ông Đặng Khắc Lợi cho rằng giải đã tạo được bầu không khí hào hứng, sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo vận động viên đến từ các cơ quan báo chí.

Từ những giá trị đó, ông Đặng Khắc Lợi bày tỏ mong muốn Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục duy trì giải đấu thường niên, để đây trở thành điểm hẹn thể thao ý nghĩa, tạo thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu cho đội ngũ những người làm báo.

Bắt nhịp xu hướng tổ chức giải đấu thể thao hiện đại

Tham gia giải đấu lần đầu tiên, ông Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông, Báo Nhân Dân đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cũng như sức hút của Giải Pickleball Nhà báo và Công luận năm nay.

Theo ông, giải đấu thu hút nhiều tay vợt đến từ các cơ quan báo chí và đơn vị đối tác, doanh nghiệp. Từ khâu chuẩn bị sân bãi, trang phục, phương tiện phục vụ thi đấu đến quy trình đăng ký trực tuyến, cập nhật nội dung và lịch thi đấu đều được tổ chức bài bản, thuận tiện cho các vận động viên. "Đặc biệt, việc ứng dụng hình thức đăng ký trực tuyến giúp người tham gia dễ dàng theo dõi các nội dung và lịch thi đấu của mình, thể hiện sự bắt nhịp với xu hướng tổ chức các giải thể thao hiện đại", ông cho biết.

Ông Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông, Báo Nhân Dân tại giải đấu.

Tuy nhiên, điều khiến ông Ngô Việt Anh đánh giá cao hơn cả chính là ý nghĩa giao lưu, kết nối mà giải đấu mang lại. Trong nhịp độ công việc thường ngày, những người làm báo ở các cơ quan, đơn vị khác nhau không phải lúc nào cũng có điều kiện gặp gỡ, trò chuyện. Giải đấu trở thành dịp để các đồng nghiệp, kể cả những người làm công tác quản lý và lãnh đạo cơ quan báo chí, có cơ hội gần gũi, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Theo ông, những cuộc gặp gỡ bên ngoài khuôn khổ công việc, thông qua một hoạt động thể thao lành mạnh, có thể mở ra những kết nối ý nghĩa, không chỉ trong đời sống mà cả trong hoạt động nghề nghiệp. Chính điều đó làm nên giá trị riêng của giải đấu, vượt ra ngoài những trận tranh tài trên sân.

Các đại biểu, lãnh đạo cơ quan báo chí tham dự Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ II năm 2026.

"Tôi mong muốn giải tiếp tục được tổ chức thường xuyên, đồng thời mở rộng quy mô, đặc biệt hướng tới khu vực miền Nam để ngày càng có thêm nhiều cơ quan báo chí, đối tác trên cả nước tham gia", ông Việt Anh chia sẻ. Qua đó, giải thực sự trở thành sân chơi chung, góp phần tăng cường sự giao lưu và gắn kết trong cộng đồng những người làm báo.

Động lực bồi đắp văn hóa trong các cơ quan báo chí

Có mặt từ sáng sớm tại sân thi đấu, Đại tá Phí Hữu Khiết, Chủ nhiệm Chính trị, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cảm nhận rõ không khí hào hứng, sôi nổi của giải đấu. Ông cho biết, ngay từ những thời điểm đầu tiên, nhiều vận động viên đã có mặt, chủ động khởi động, chuẩn bị kỹ lưỡng với tinh thần thi đấu nghiêm túc, tâm huyết. Chất lượng chuyên môn của các trận đấu cũng khá tốt, với nhiều đường bóng đẹp và những màn tranh tài hấp dẫn.

Đại tá Phí Hữu Khiết, Chủ nhiệm Chính trị, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tham gia tranh tài.

Đánh giá về công tác tổ chức, Đại tá Phí Hữu Khiết cho rằng, dù mới bước sang mùa giải thứ hai, Ban tổ chức đã thể hiện sự chặt chẽ, bài bản trong từng khâu. Từ đăng ký, rà soát, phân loại trình độ vận động viên đến các điều kiện phục vụ thi đấu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, việc kiểm soát trình độ vận động viên có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm giải đấu thực sự là sân chơi dành cho những người làm báo, tạo sự công bằng và phù hợp giữa các vận động viên. Ông cũng đánh giá cao chương trình khai mạc được tổ chức ấn tượng, tạo khí thế cho giải.

Theo Đại tá Phí Hữu Khiết, thể thao nói chung, trong đó có những môn mang tính đối kháng vừa phải như pickleball, là phương thức kết nối hiệu quả. Với đặc điểm dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều đối tượng, pickleball đang ngày càng phổ biến và tạo điều kiện để đông đảo người làm báo tham gia.

Giải đấu là dịp để những người làm báo từ các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự gắn kết.

Ông cho rằng, thông qua giải đấu, các nhà báo không chỉ có cơ hội rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thậm chí chia sẻ những câu chuyện về nghề nghiệp. Những tương tác ngoài môi trường công việc góp phần tạo dựng sự thấu hiểu, tăng cường tình đoàn kết và mở rộng mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí.

Đại tá Phí Hữu Khiết mong muốn giải đấu tiếp tục được duy trì thường niên, trở thành hoạt động thể thao có ý nghĩa, tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu cho những người làm báo. "Quan trọng hơn, những hoạt động thể thao như thế này còn tạo thêm động lực xây dựng và lan tỏa văn hóa trong các cơ quan báo chí, góp phần hình thành môi trường làm việc năng động, lành mạnh", ông Khiết nhấn mạnh.

Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ II năm 2026 diễn ra ngày 21/11/2026 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (số 35 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội). Giải do Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Nhà báo và Công luận chủ trì, phối hợp với Công ty Sport Connect tổ chức.

Theo dõi kết quả thi đấu trực tiếp tại: https://sportconnect.vn/pickleball/Tournament/1803