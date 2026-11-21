KMA dự báo nhiệt độ thấp nhất trong ngày 21/11 dao động từ âm 8 đến 3 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức từ 1 đến 11 độ C, thấp hơn mức trung bình nhiều năm của mùa này. Khối không khí lạnh từ phía Tây Bắc di chuyển xuống phía Nam được xác định là nguyên nhân chính khiến nền nhiệt giảm mạnh tại hầu hết các khu vực.

Tại các thành phố lớn, nhiệt độ cao nhất ban ngày dự kiến đạt khoảng 2 độ C tại Seoul, Incheon và Chuncheon; 4 độ C tại Daejeon; 6 độ C tại Daegu; 7 độ C tại Gwangju và 8 độ C tại Busan.

Tuyết phủ trắng tại Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Về tình hình thời tiết, phần lớn cả nước được dự báo có bầu trời quang đãng. Tuy nhiên, tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla, khu vực Jeonnam-Gwangju và đảo Jeju sẽ có nhiều mây hơn. Mưa hoặc tuyết được dự báo xuất hiện tại một số khu vực của tỉnh Nam Chungcheong đến rạng sáng 21/11 và tại vùng Jeolla trong buổi sáng cùng ngày.

Từ ngày 20/11 đến rạng sáng 21/11, lượng tuyết tích lũy tại khu vực phía Tây và Đông Nam tỉnh Bắc Jeollađạt từ 3 - 8 cm. Tại khu vực ven biển Tây Bắc của Jeonnam-Gwangju, lượng tuyết có thể đạt từ 2 - 7 cm.

Cơ quan này cũng lưu ý lượng mưa và tuyết đã rơi hoặc tích tụ từ ngày 19/11 tại tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla, khu vực Jeonnam-Gwangju, phía Tây các tỉnh Gyeongsang và vùng núi trên đảo Jeju có thể đóng băng khi nhiệt độ giảm sâu, làm gia tăng nguy cơ đường sá trơn trượt.

Trước tình hình này, KMA khuyến cáo các lái xe duy trì khoảng cách an toàn, giảm tốc độ khi lưu thông, đồng thời người đi bộ cần đặc biệt thận trọng khi di chuyển ngoài trời.

Bên cạnh đó, cảnh báo thời tiết khô hanh hiện đang được áp dụng tại khu vực phía Đông tỉnh Gangwon và vùng Đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang. Điều kiện khô hạn được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng tại khu vực Đông Bắc tỉnh Gyeonggi, phía Đông tỉnh Gangwon và Đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang. Gió mạnh kết hợp thời tiết khô hanh có thể làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và các vụ hỏa hoạn khác.