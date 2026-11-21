Nghi thức “Đánh cồng vì trẻ em” với sự tham gia của các đại biểu. (Ảnh VŨ TRÀ)

Sự kiện nhằm thúc đẩy việc đưa quyền và lợi ích của trẻ em vào các quyết định kinh doanh và đầu tư có trách nhiệm.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch lúc 9 giờ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, truyền tải thông điệp đầu tư cho trẻ em cũng chính là đầu tư cho tương lai của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch toàn cầu do Sáng kiến các sở giao dịch chứng khoán bền vững của Liên hợp quốc (UN SSE) và UNICEF chủ trì, nhấn mạnh vai trò của thị trường vốn và khu vực tư nhân trong thúc đẩy quyền trẻ em, hướng tới phát triển bền vững.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng; đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng đại diện các đơn vị thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Chương trình còn có sự tham dự của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki; đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), UNICEF Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, nhà đầu tư và thanh thiếu niên.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng nhấn mạnh, ngày 20/11 là dấu mốc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước về Quyền trẻ em năm 1989. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước này.

Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh VŨ TRÀ)

Theo Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng, đây là lần đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam cùng các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới hưởng ứng chiến dịch toàn cầu do UNICEF và UN SSE phát động. Tại Việt Nam, hoạt động được thực hiện thông qua nghi thức đánh cồng khai phiên giao dịch truyền thống tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thành viên của UN SSE.

Sự kiện cũng nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban chứng khoán Nhà nước (28/11/1996-28/11/2026).

Nhìn lại chặng đường 30 năm, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển từ một thị trường non trẻ trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Một dấu mốc đáng chú ý là việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Cùng với sự phát triển của thị trường, Ủy ban chứng khoán Nhà nước từng bước hoàn thiện khung pháp lý về công cụ tài chính xanh và công bố thông tin về môi trường, xã hội và quản trị (ESG); phối hợp các tổ chức trong nước và quốc tế triển khai chương trình đào tạo cho doanh nghiệp. Từ năm 2023, Cuộc thi Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững được tổ chức thường niên, góp phần đưa các nội dung ESG đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng nhấn mạnh, việc tôn trọng và bảo vệ quyền trẻ em gắn liền với chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro và định hướng phát triển dài hạn, bền vững của doanh nghiệp. Ông bày tỏ kỳ vọng sự kiện sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa Ủy ban chứng khoán Nhà nước, UNICEF, UN SSE và các đối tác trong thời gian tới.

Về phía UNICEF, bà Michaela Bauer, Quyền Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, nhận định Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng ở cấp khu vực và toàn cầu, đồng thời là một trong những điểm đến hàng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khu vực.

Michaela Bauer, Quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh VŨ TRÀ)

Bà Michaela Bauer cho biết, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ tháng 9/2026 được dự kiến có thể mang lại từ 3 đến 5 tỷ USD vốn đầu tư mới trong những năm đầu tiên.

Để thúc đẩy việc áp dụng cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm trong hoạt động kinh doanh, bà Michaela Bauer kêu gọi các sở giao dịch chứng khoán, cơ quan quản lý, doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư tập trung vào ba nội dung: đưa các tác động và cơ hội liên quan đến trẻ em vào chiến lược, quản trị và báo cáo phát triển bền vững; xem xét quyền trẻ em trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, từ sản phẩm, môi trường làm việc, chuỗi cung ứng đến tiếp thị và thực hành ESG; đồng thời lắng nghe ý kiến, trải nghiệm và nguyện vọng của trẻ em, thanh thiếu niên trong những quyết định ảnh hưởng đến tương lai của các em.

Quyền Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam khẳng định tổ chức sẵn sàng hợp tác với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác nhằm chuyển những nội dung trao đổi thành hành động cụ thể.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia UNICEF, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và sinh viên đạt giải ASEAN ESG Challenge 2026 đã chia sẻ về ba chủ đề: Hướng dẫn đầu tư theo lăng kính trẻ em đối với tổ chức phát hành và nhà đầu tư; đầu tư vì an toàn và học tập của trẻ em; tiếng nói từ thế hệ trẻ.

Chương trình khép lại bằng nghi thức đánh cồng và rung chuông vì trẻ em với sự tham gia của các đại biểu, qua đó gửi đi thông điệp về trách nhiệm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thúc đẩy quyền trẻ em, phát triển bền vững và hướng tới tương lai của các thế hệ mai sau.