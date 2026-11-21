Đại sứ Trịnh Đức Hải và Thị trưởng Gil Avérous tại cuộc làm việc ở Tòa thị chính Châteauroux ngày 20/11/2026. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ngày 20/11/2026, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải cùng đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Châteauroux, thủ phủ tỉnh Indre ở vùng miền trung Centre-Val de Loire, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và kết nối doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Tại Tòa thị chính Châteauroux, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã có cuộc gặp và làm việc với ông Gil Avérous, Thị trưởng thành phố, Chủ tịch Cộng đồng đô thị Châteauroux Métropole.

Trong không khí hữu nghị và cởi mở, Đại sứ bày tỏ vui mừng đến thăm Châteauroux, đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh kinh tế của địa phương; đồng thời thông tin về những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Pháp, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 và sau chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026.

Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời thảo luận khả năng thiết lập quan hệ hợp tác giữa Châteauroux với một địa phương phù hợp của Việt Nam trên cơ sở phát huy thế mạnh và lợi ích chung.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế năng động, có môi trường đầu tư thuận lợi và vị trí chiến lược tại Đông Nam Á. Việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đề nghị chính quyền Châteauroux và Châteauroux Métropole quan tâm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp địa phương tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa các hiệp hội doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai bên.

Đại sứ Trịnh Đức Hải và Phu nhân thăm doanh nghiệp Laboratoires Fenioux. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ cũng đã đến thăm, làm việc với Laboratoires Fenioux, doanh nghiệp được thành lập năm 1985 tại Châteauroux, chuyên sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng thể thao và mỹ phẩm thiên nhiên.

Tại cuộc làm việc với ông Christian Fenioux, Chủ tịch Công ty, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã tìm hiểu về hoạt động sản xuất, dây chuyền công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Hai bên trao đổi về triển vọng hợp tác trong cung ứng nguyên liệu dược liệu, nông sản, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, gia công, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Trịnh Đức Hải thăm phòng thí nghiệm của doanh nghiệp Laboratoires Fenioux. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Trịnh Đức Hải giới thiệu tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực dược liệu, nông sản và công nghiệp chế biến, đồng thời khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Pháp tăng cường hợp tác, đầu tư và phát triển kinh doanh lâu dài. Đại sứ mời lãnh đạo Laboratoires Fenioux thăm Việt Nam, khảo sát thị trường và kết nối với các đối tác tiềm năng nhằm thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể.

Thị trưởng Gil Avérous và lãnh đạo Laboratoires Fenioux đánh giá cao chuyến thăm của Đại sứ, bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối trong thời gian tới.

Chuyến công tác góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Pháp, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp hai nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.