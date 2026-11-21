Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các khu vực sườn dốc, suối nhỏ tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Đây là bản tin cảnh báo ngày 21/11/2026.

Người dân và chính quyền các địa phương trong vùng cảnh báo cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đến gần hoặc băng qua các suối nhỏ, khe suối khi có mưa.

Đề phòng sạt lở tại khu vực sườn dốc và các điểm đã có dấu hiệu nứt, sụt.

Theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin đính kèm.