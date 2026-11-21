Biển Gia Lai có gió giật cấp 7-8, sóng cao đến 4 m

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện vùng biển Gia Lai đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3 m.

Dự báo trong ngày và đêm 21-11, vùng biển Gia Lai tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực ven bờ có sóng cao 1,5-2,5 m; vùng biển ngoài khơi sóng cao 2-4 m. Gió có xu hướng giảm dần trong đêm và từ ngày 22-11.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, trong ngày và đêm 21-11, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển có thể cao trên 2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Các địa phương ven biển cần đề phòng sạt lở bờ biển, nhất là tại những khu vực đê, kè xung yếu; đồng thời thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình thời tiết để chủ động phương án phòng tránh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được xác định ở cấp 2.

Nhiều địa phương có mưa giông, cảnh báo lốc, sét và mưa đá

Cùng với diễn biến thời tiết trên biển, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cũng phát cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn Gia Lai.

Qua phân tích ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar trong 3 giờ qua, mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại nhiều khu vực.

Các địa phương được cảnh báo gồm: An Toàn, Cát Tiến, Ngô Mây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông (khu vực tổ dân phố Hưng Lương), Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông (khu vực thôn Vinh Quang), Vĩnh Sơn, Krong, Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang (khu vực thôn 3), Tơ Tung, Đak Rong và Hra.

Dự báo từ thời điểm phát tin đến 3 giờ tiếp theo, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông tại những khu vực trên, sau đó có khả năng mở rộng sang nhiều địa phương lân cận.

Trong đó, các khu vực được cảnh báo có khả năng chịu ảnh hưởng gồm: An Hòa, An Lão, An Vinh, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông, Bình Định, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Hoài Ân, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, Ân Tường, Hòa Hội, Hội Sơn, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Đông, Tuy Phước Tây, Bình An, Bình Hiệp, Bình Phú, Tây Sơn, Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, An Bình, An Khê, Cửu An, Ia Rsai, Uar, Chư Krey, Đak Song, Ayun, Lơ Pang, Đak Pơ, Mang Yang và Đak Sơmei cùng các khu vực lân cận.

Trong cơn giông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Đáng chú ý, tình hình mưa trong những giờ qua cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu quan trắc, trong 6 giờ từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 21-11, Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng chú ý như: Nghĩa Điền (Kim Sơn) 73 mm, Vĩnh Hảo (Vĩnh Thạnh) 54,7 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Các khu vực được cảnh báo gồm: Ân Hảo, An Hòa, Ân Tường, Hoài Ân, Kbang, Kim Sơn, An Nhơn, An Nhơn Bắc, Vân Canh và Vĩnh Thạnh.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông, cản trở việc đi lại của các phương tiện; đồng thời phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và đời sống.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó. Người dân cần hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, sông suối, ngầm tràn khi mưa lớn; không ở lại hoặc di chuyển đến những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhất là tại các sườn dốc và khu vực ven suối.

Các địa phương cần rà soát những khu vực xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước các tình huống thiên tai có thể xảy ra.